Google'dan 'Konum' Hamlesi: Artık Haritalar'a Gerek Kalmayacak

NE ZAMAN HİZMETE GİRECEK?



Hali hazırda Google Haritalar üzerinden konum paylaşımı yapılabilse de, bu yeni özellikle kullanıcılar artık Google Haritalar’a bağımlı olmadan konum paylaşımı yapabilecekler. Ancak bu yeniliğin ne zaman kullanıma sunulacağı henüz netleşmiş değil. Yine de, Google'ın bu adımı, kullanıcıların günlük hayatını önemli ölçüde kolaylaştıracak bir gelişme olarak öne çıkıyor.