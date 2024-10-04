Google'dan 'Konum' Hamlesi: Artık Haritalar'a Gerek Kalmayacak
Teknoloji devi Google, milyarlarca kullanıcının konum paylaşımlarını daha kolay gerçekleştirebilmesi için önemli bir özellik üzerinde çalışıyor.
Kaynak: AndroidPolice
Google, kullanıcıların konum paylaşımını daha kolay hale getirecek yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. ABD merkezli teknoloji devi, Android ekosisteminde konum paylaşımını daha kullanıcı dostu bir hale getirmeyi hedefliyor ve bu yeni özellik sayesinde kullanıcılar için daha akıcı bir deneyim sunmayı planlıyor.
Google Play Servisleri kodlarında yapılan son keşifler, şirketin konum paylaşımı için yeni bir kontrol merkezi oluşturmayı planladığını gösterdi. Bu merkez, kullanıcıların konum ayarlarını tüm Google uygulamaları üzerinden kolayca yönetebileceği bir platform sunacak. Yeni özellik, yalnızca konum ayarlarını kontrol etmeyi değil, aynı zamanda diğer kullanıcılarla konum paylaşımını hızlı ve pratik bir şekilde yapmayı mümkün kılacak.
TEK BİR YERDEN YAPILACAK
Yeni kontrol merkezinde kullanıcılar, konum paylaşımını tek bir yerden açıp kapatabilecek ve paylaşımlarını yönetebilecek. Ayrıca, paylaşım aktif hale geldiğinde Google’ın kullanıcılara bir bildirim gönderme özelliği de mevcut olacak. Bu sayede konum paylaşımlarının ne zaman açık olduğu rahatlıkla takip edebilecek.
NE ZAMAN HİZMETE GİRECEK?
Hali hazırda Google Haritalar üzerinden konum paylaşımı yapılabilse de, bu yeni özellikle kullanıcılar artık Google Haritalar’a bağımlı olmadan konum paylaşımı yapabilecekler. Ancak bu yeniliğin ne zaman kullanıma sunulacağı henüz netleşmiş değil. Yine de, Google'ın bu adımı, kullanıcıların günlük hayatını önemli ölçüde kolaylaştıracak bir gelişme olarak öne çıkıyor.