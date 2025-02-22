Google İş Arayanların İmdadına Yetişti: Career Dreamer ile Yeni Kariyer Fırsatı

MAAŞ BİLGİLER ÖĞRENİLECEK

Araç, önerilen iş pozisyonlarını bir ağ üzerinde görselleştirecek ve bu ağda yer alan bazı işler, mevcut iş ilanlarına dayalı olarak sunulurken, diğerleri yapay zeka tarafından üretilen olasılıklar olarak listelenecek. Kullanıcılar, bu önerilerden birini seçerek işin gereksinimlerini, maaş bilgilerini ve ilgili kaynakları öğrenebilecek. Ayrıca, doğrudan Google üzerinden yakınlardaki iş ilanlarına ulaşma imkanı da sunuluyor.