Google İş Arayanların İmdadına Yetişti: Career Dreamer ile Yeni Kariyer Fırsatı
Google, iş arama sürecini kolaylaştırmak amacıyla yapay zeka destekli Career Dreamer adında yeni bir araç geliştirdiğini duyurdu. Peki Career Dreamer nasıl çalışacak? İşte detaylar...
Kaynak: Haber Merkezi
Google, iş dünyasında rekabetin artmasıyla birlikte iş arama sürecinde yaşanan zorluklara yeni bir çözüm getiriyor. Geliştirdikleri Career Dreamer adlı yapay zeka destekli araç, adayların benzersiz deneyimleri, eğitim geçmişi, becerileri ve ilgi alanları üzerinden kişiye özel analizler yaparak, uygun kariyer yolları ve iş fırsatları sunacak.
GOOGLE CAREER DREAMER NASIL ÇALIŞACAK?
Bu yenilikçi uygulama, özellikle yeterli deneyim ve uygun becerilere sahip olmalarına rağmen işe alım sürecinde farklı nedenlerle tercih edilmeyen adaylar için önemli bir destek sağlayacak. Career Dreamer, kullanıcıların “Kariyer Kimliği Beyanı” oluşturmalarına imkan tanıyarak, iş yerinde katabilecekleri değeri vurgulayan özetler hazırlamalarını sağlayacak. Böylece, adaylar özgeçmişlerini ve ön yazılarını güçlendirerek, mülakatlarda kendilerini daha iyi ifade edebilecek.
MAAŞ BİLGİLER ÖĞRENİLECEK
Araç, önerilen iş pozisyonlarını bir ağ üzerinde görselleştirecek ve bu ağda yer alan bazı işler, mevcut iş ilanlarına dayalı olarak sunulurken, diğerleri yapay zeka tarafından üretilen olasılıklar olarak listelenecek. Kullanıcılar, bu önerilerden birini seçerek işin gereksinimlerini, maaş bilgilerini ve ilgili kaynakları öğrenebilecek. Ayrıca, doğrudan Google üzerinden yakınlardaki iş ilanlarına ulaşma imkanı da sunuluyor.
KARİYER ÖNERİLERİ SUNACAK
Ayrıca, araç geçmiş verilerin analizine dayanarak, adaylara uyumlu kariyer önerileri sunuyor. Özgeçmiş veya ön yazı hazırlığı konusunda da Gemini teknolojisinden yararlanarak, kullanıcılar için taslaklar oluşturacak. Ayrıca Google Career Dreamer, kişilerin yeni kariyer olanakları için de hangi kursları alabileceği konusunda da tavsiyeler verecek.