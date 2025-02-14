Google, Gmail, YouTube ve Drive Hesaplarınıza Dikkat! Google Düğmeye Bastı: Şifreler Otomatik Olarak Değiştirilecek

Test aşamasında olan bu yenilik, şifrelerin sızdırılması durumunda tarayıcının kullanıcıya otomatik şifre değişikliği teklif etmesini sağlayacak. Android Authority'nin aktardığı bilgilere göre, X platformunda @Leopeva64 adlı kullanıcı tarafından keşfedilen bu özellik, henüz geniş çapta kullanıma sunulmadı. Google'ın resmi olarak ne zaman yayımlayacağı ise belirsizliğini koruyor. Sistem, kullanıcı hesabına giriş yapıldığında şifrenin ele geçirilip geçirilmediğini kontrol edecek ve eğer bir risk algılanırsa şifre değişikliği önerisinde bulunacak. Kullanıcı bu değişikliği manuel olarak onaylayarak süreci kontrol edebilecek.