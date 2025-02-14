Google, Gmail, YouTube ve Drive Hesaplarınıza Dikkat! Google Düğmeye Bastı: Şifreler Otomatik Olarak Değiştirilecek
Google Chrome, kullanıcıların güvenliğini artırmak amacıyla yeni bir otomatik şifre değiştirme özelliği üzerinde çalışıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Test aşamasında olan bu yenilik, şifrelerin sızdırılması durumunda tarayıcının kullanıcıya otomatik şifre değişikliği teklif etmesini sağlayacak. Android Authority'nin aktardığı bilgilere göre, X platformunda @Leopeva64 adlı kullanıcı tarafından keşfedilen bu özellik, henüz geniş çapta kullanıma sunulmadı. Google'ın resmi olarak ne zaman yayımlayacağı ise belirsizliğini koruyor. Sistem, kullanıcı hesabına giriş yapıldığında şifrenin ele geçirilip geçirilmediğini kontrol edecek ve eğer bir risk algılanırsa şifre değişikliği önerisinde bulunacak. Kullanıcı bu değişikliği manuel olarak onaylayarak süreci kontrol edebilecek.
TEKNİK SORUNLAR YAŞANABİLİR UYARISI
Otomatik şifre değiştirme özelliği, Google'ın yapay zeka sistemleriyle entegre çalışacak. Yeni oluşturulan şifreler, Google Şifre Yöneticisi'ne kaydedilecek, böylece kullanıcıların şifreleri hatırlama zorunluluğu ortadan kalkacak. Ancak, şu an test aşamasında olduğu için teknik aksaklıkların yaşanabileceği belirtiliyor.
BÜTÜN PROFİLLERE ENTEGRE EDİLECEK
Google, güvenlik önlemlerini sürekli güncelleyerek kullanıcıların verilerini korumaya yönelik adımlar atmaya devam ediyor. Yeni özelliğin, yakında Chrome tarayıcısına entegre edilerek tüm kullanıcılara sunulması bekleniyor.