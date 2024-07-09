Gerçek zekiler istiridyeyi eliyle koymuş gibi buluyor: Resimdeki gizli istiridyeyi 11 saniyede görebilenler yüksek IQ'lu
Resimdeki gizli istiridyeyi görebildiniz mi? Gizli istiridyeyi 11 saniyede görebilenlerin yüksek IQ'lu olduğu ortaya çıktı. Bakalım siz kaç saniyede görebileceksiniz?
Kafa karıştıran bir zeka bulmacası daha! Yalnızca gerçek zekilerin görebildiği o bulmacanın tüm detayları belli oldu.
Bu zeka bulmacasındaki görselde bir dolu kunduz bulunuyor. Harıl harıl çalışan kunduzların arasına gizlenmiş bir de istiridye bulunuyor.
Bu istiridyeyi 11 saniyede görebilenlerin ise yüksek IQ'lu olduğu biliniyor. Optik illüzyonlu zeka bulmacalarındaki en büyük amaç süre bitmeden gizli nesneyi bulmak oluyor.
Eğer hala kunduzlar arasına gizlenmiş istiridyeyi göremediyseniz işte o gizli istiridye...
Meğer ne kadar göz önündeymiş değil mi?
Gizli nesneyi ayırt etme bulmacalarında göz yanılsamaları bir hayli fazla olurken bu yanılsamalara asla kapılmamak gerekiyor.
Odak ve konsantrasyon ile kısa sürede tüm gizli nesneleri kısa sürede görebilmeniz mümkün oluyorken biraz da mantık ötesinde düşünmek gerekiyor.
Gizli istiridyeyi 11 saniyede göremediyseniz üzülmeyin, biraz daha antrenman ile pratik zekanızı geliştirebilirsiniz.