Gerçek zekiler istiridyeyi eliyle koymuş gibi buluyor: Resimdeki gizli istiridyeyi 11 saniyede görebilenler yüksek IQ'lu

Kafa karıştıran bir zeka bulmacası daha! Yalnızca gerçek zekilerin görebildiği o bulmacanın tüm detayları belli oldu.

Bu zeka bulmacasındaki görselde bir dolu kunduz bulunuyor. Harıl harıl çalışan kunduzların arasına gizlenmiş bir de istiridye bulunuyor.

Bu istiridyeyi 11 saniyede görebilenlerin ise yüksek IQ'lu olduğu biliniyor. Optik illüzyonlu zeka bulmacalarındaki en büyük amaç süre bitmeden gizli nesneyi bulmak oluyor.

Eğer hala kunduzlar arasına gizlenmiş istiridyeyi göremediyseniz işte o gizli istiridye...