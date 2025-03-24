Gece Yatakta Böyle Uyuyanlar Yandı: Erken Ölüm Riskini Artırdığı Kanıtlandı

ERKEN ÖLÜM RİSKİNİ ARTIRIYOR

Uzmanlar, sağlıklı bir uyku düzenine sahip olmanın hem fiziksel hem de zihinsel sağlık açısından kritik olduğunu belirtti. Uyku süresindeki ani değişikliklerin vücut üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğine dikkat çeken araştırmacılar, hem çok kısa hem de çok uzun süren uykuların vücut için zararlı olabileceğini ve özellikle düzensiz uyku süresinin erken ölüm riskini önemli ölçüde artırdığını vurguladı.