Gece Yatakta Böyle Uyuyanlar Yandı: Erken Ölüm Riskini Artırdığı Kanıtlandı
Vanderbilt Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmaya göre, gece yatakta böyle uyumanın erken ölüm riskini yüzde 29 oranında artırdığı ortaya çıktı.
Kaynak: Haber Merkezi
Vanderbilt Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen çalışmada, 40 ila 79 yaş aralığındaki yaklaşık 47 bin yetişkinin uyku düzeni incelendi. Katılımcılar beş yıl boyunca takip edilerek, uyku sürelerindeki değişiklikler ve bunun sağlık üzerindeki etkileri analiz edildi. Araştırmada, yetişkinlerin yalnızca yüzde 30 ila yüzde 45’inin önerilen 7 ila 9 saatlik uyku süresini alabildiği tespit edildi.
ERKEN ÖLÜM RİSKİNİ ARTIRIYOR
Uzmanlar, sağlıklı bir uyku düzenine sahip olmanın hem fiziksel hem de zihinsel sağlık açısından kritik olduğunu belirtti. Uyku süresindeki ani değişikliklerin vücut üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğine dikkat çeken araştırmacılar, hem çok kısa hem de çok uzun süren uykuların vücut için zararlı olabileceğini ve özellikle düzensiz uyku süresinin erken ölüm riskini önemli ölçüde artırdığını vurguladı.
Çalışmaya göre uyku süresi şu kategorilere ayrıldı:
Sağlıklı (7-9 saat), kısa (<7 saat) ve uzun (>9 saat) uyku süresi
Uyku süresindeki değişimler:
Sağlıklı uykudan kısa veya uzun uyku süresine geçiş
Sürekli kısa uyku uyumak
Kısa süreden sağlıklı veya uzun uykuya geçmek
Uzun uyku süresinin korunması
Uzun süreden sağlıklı veya kısa uykuya geçmek