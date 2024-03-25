Gaziantep'te son usta, bu işi yapan kalmadı: Talebe yetişemiyor!

"ELEMAN YETİŞTİRMEK ARTIK BİTTİ"

Mesleğe ilgi olmasına rağmen eleman yetiştiremediğini belirten Yeşildağ, "Eleman sorunu yaşıyoruz. Eleman yetiştirmek artık bitti. Artık küçük bir çocuğa bile söz geçiremiyoruz. Şu an tek çalışıyorum ve kafam daha rahat. Yaşım dolayısıyla bazı şeyleri yapamıyorum. Fakat mecburiyetten yapıyorum. Bu meslek maalesef ölüyor. Çünkü bazı vatandaşlar bozulanı atıp yenisini almayı tercih ediyor. Elektronik tamirciliği en fazla 5-10 yıl sonra biter" diye konuştu.