Fırınların Üzerindeki Damla İşareti Meğer Bu İşe Yarıyormuş: İlk Kez Duyacaksınız
Mutfağımızın vazgeçilmez yardımcısı fırınlar, üzerindeki sayısız düğme ve sembolle bazen bizi şaşırtabilir. Peki, fırınımızın üzerindeki o küçük damla işaretinin ne anlama geldiğini hiç merak ettiniz mi? İşte kendisi küçük ama işlevi büyük olan o düğmenin anlamı...
Kaynak: Haber Merkezi
Fırının üzerindeki damla işareti, ilk bakışta önemsiz gibi görünse de, aslında oldukça kullanışlı bir özelliktir. Bu işareti doğru kullanarak hem zamandan hem de enerjiden tasarruf edebilir, aynı zamanda yiyeceklerinizi daha iyi koruyabilirsiniz. Fırınımızın kontrol panelinde yer alan damla işareti, genellikle ısıtma işlemi yapmadan, yiyeceklerin sıcaklığını korumak veya düşürmek için kullanılan bir fonksiyonu işaret eder.
FIRINDAKİ DAMLA İŞARETİ NE İŞE YARAR?
Bu özelliği derin dondurucudan çıkardığınız bir pizzayı veya başka bir yiyeceği oda sıcaklığına getirmek için bu kullanabilirsiniz. Bu sayede yiyecekler daha hızlı ve daha eşit şekilde çözülür. Sıcak yemekleri oda sıcaklığına getirmek için de damla işareti idealdir. Bu sayede yemekler daha hızlı soğur ve buzdolabına kaldırılmaya hazır hale gelir. Ayrıca bazı hamur işleri veya yoğurt gibi fermente ürünlerin mayalanması için sabit bir sıcaklığa ihtiyaç vardır. Damla işareti, bu gibi durumlarda da kullanılabilir.
ELEKTRİK FATURALASINI DÜŞÜRÜYOR
Fırınınızdaki damla işareti sayesinde yiyecekleri ısıtmak yerine, sadece sıcaklığını korumak için bu fonksiyonu kullanarak enerji tüketiminizi azaltabilir böylelikle elektrik faturasını da düşürebilirsiniz.
Hızlı ısı değişiklikleri, yiyeceklerin yapısına zarar verebilir. Damla işareti sayesinde yiyeceklerinizin lezzetini ve besin değerini koruyabilirsiniz. Fırınınızı sadece ısıtma işlemi için değil, farklı amaçlarla da kullanarak ömrünü uzatabilirsiniz.