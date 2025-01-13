Fırınların Üzerindeki Damla İşareti Meğer Bu İşe Yarıyormuş: İlk Kez Duyacaksınız

FIRINDAKİ DAMLA İŞARETİ NE İŞE YARAR?

Bu özelliği derin dondurucudan çıkardığınız bir pizzayı veya başka bir yiyeceği oda sıcaklığına getirmek için bu kullanabilirsiniz. Bu sayede yiyecekler daha hızlı ve daha eşit şekilde çözülür. Sıcak yemekleri oda sıcaklığına getirmek için de damla işareti idealdir. Bu sayede yemekler daha hızlı soğur ve buzdolabına kaldırılmaya hazır hale gelir. Ayrıca bazı hamur işleri veya yoğurt gibi fermente ürünlerin mayalanması için sabit bir sıcaklığa ihtiyaç vardır. Damla işareti, bu gibi durumlarda da kullanılabilir.