Filizlenen Sarımsakları Sakın Çöpe Atmayın: Bilinmeyen Faydası Ortaya Çıktı

Yemeklerde sıkça kullanılan ürünlerden sarımsak, zaman içerisinde yeşillenip filizlenebilir. Filizlenen sarımsak, pek çok kişi tarafından kullanılmasa da, daha önceden bilinmeyen faydaları olduğu ortaya çıktı. Artık filizlenen sarımsakları sakın çöpe atmayın...