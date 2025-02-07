Fıçılarda Tam 12 Ay Bekletiliyor: Süzüp Bardak Bardak İçince Faydası Saymakla Bitmiyor

Çok iyi yıkanması ve temizlenmesi lazım. Temizliğe çok dikkat edeceksin. Üzüm sirkesini bilhassa ağaç fıçıda yapmak en doğru olanıdır. Çünkü onda herhangi bir kimyasal madde olmaz. Hiçbir şey karıştırmadan doğal yapmak önemli” dedi.