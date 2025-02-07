Fıçılarda Tam 12 Ay Bekletiliyor: Süzüp Bardak Bardak İçince Faydası Saymakla Bitmiyor
Ayyıldız ailesinin 250 yıldır yaptığı sirkecilik mesleğini beşinci kuşak olarak devam ettiren Ahmet Ayyıldız, sirkenin zahmetli üretim sürecini anlattı. Meşe fıçılarda 12 ay boyunca beklettikleri sirkenin tamamen doğal olduğunu belirten Ayıldız, sirkenin faydalarını açıkladı.
Kaynak: DHA
Karabük’ün Safranbolu ilçesi Yazıköy köyünde yaşayan 1 çocuk babası Ahmet Ayyıldız, ailesinin 5’nci kuşak temsilcisi olarak sirkecilik mesleğini sürdürüyor. 13 yaşındayken babası Ali Ayyıldız’dan mesleği öğrenen Ahmet Ayyıldız, 250 yıllık aile mesleğini şimdi 9 yaşındaki kızı Sıdıka Ennur Ayyıldız’a öğretiyor. Meyveleri toplayıp fıçılarda 12 ay boyunca beklettiklerini söyleyen Ayyıldız, meyvenin özünü çıkartıp sertleşmesini bekleyerek doğal sirke haline çevirdiklerini anlattı.
"250 SENEDEN BERİ BU İŞİ YAPIYORUZ"
Aile mesleğini devam ettirmek istediklerini belirten Ahmet Ayyıldız, kendi bağlarında yetiştirdikleri ‘Çavuş Üzümleri’ ve ‘Şamlağı Elması’ ile alıçtan sirke yaptıklarını ifade ederek, “Ben kendim beşinci kuşağım. 250 seneden beri biz bu işi yapıyoruz. Ben babamdan devraldım. Üzüm meyvesinin suyu çıktıktan sonra meşe fıçısının içine koyarız. Üzümü çıkarttığımız suyuna şıra deriz biz.
"MEŞE FIÇILARDA TAM 12 AY BEKLETİLİYOR"
8 ay sonra zaten hafif hafif kokusu değişmeye sirkeleşmeye başlar. Belirli bir ayarı var onu yaparız. Ondan sonra 14 ile 16 ay içerisinde sirkeleşmesini bekleriz. Elmaları bahçeden toplarız ve yıkarız.
Dörde böleriz ve fıçının içine atarız. Fıçının içine attıktan sonra belirli miktar su ekleriz üzerine, onları 12 ay bekleriz. Elmalar dibine çökecek ve meyvenin tamamen özü çıkacak. 12 ay sonra bunu süzeriz. 4 ay sonra da öbür fıçıya alırız ve onların sertleşmesini bekleriz” dedi.
FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR
Kendinden sonra, kızının sirkecilik mesleğini devam ettirmesini istediğini belirten Ayyıldız, “Ata mesleğini sürdürelim ki insanlar sağlıklı yaşasın. Cilt hastalıklarına, egzamaya, sedef hastalığına aşırı bir reaksiyonu var. Sirkecilik bilinmeyen bin çeşit hastalıkta kullanılmış. Ateşlenen çocuklarda mesela tasın içine üzüm sirkesini koyarız” diye konuştu.
TAMAMEN SAF VE DOĞAL YAPILIYOR
Ali Ayyıldız ise oğlu Ahmet Ayyıldız’ın sirkecilik mesleğini devam ettirmesinden dolayı memnun olduğunu ifade ederek, “Üzüm veya elmadan sirke yapılacak meyvelerin mümkün olduğunca ilaçlanmamış olmalarını tercih ederiz. Çünkü ilaçlı olandan hayır çıkmaz.
Çok iyi yıkanması ve temizlenmesi lazım. Temizliğe çok dikkat edeceksin. Üzüm sirkesini bilhassa ağaç fıçıda yapmak en doğru olanıdır. Çünkü onda herhangi bir kimyasal madde olmaz. Hiçbir şey karıştırmadan doğal yapmak önemli” dedi.