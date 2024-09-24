Fenomen Alp Kavasoğlu Neden Öldü? Alp Kavasoğlu Kimdir?
Ünlü makyaj artisti Alp Kavasoğlu, 43 yaşında hayatını kaybetti. Kavasoğlu'nun vefat haberi, meslektaşı Fezi Altun tarafından duyuruldu. Sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesi bulunan Kavasoğlu neden öldü?
Kaynak: Haber Merkezi
Magazin dünyasında şok etkisi yaratan ölüm haberi sonrası, Alp Kavasoğlu'nun ölüm nedeni büyük bir merak konusu oldu. Fezi Altun, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Başımız sağ olsun, sevgili dostumuz Alp Kavasoğlu’nu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Güler yüzü, sıcak kalbi ve güzel enerjisiyle hayatımıza dokunan Alp, hepimizin kalbinde yaşamaya devam edecek" ifadelerini kullandı. Ancak Altun, Kavasoğlu'nun ölüm sebebine ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.
Henüz ölüm nedeni netleşmeyen Alp Kavasoğlu’nun cenaze programı ise belli oldu. Ünlü makyaj sanatçısının cenaze namazı, Üsküdar Şakirin Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınacak. Kavasoğlu, Karacaahmet Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak.