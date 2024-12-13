Feng Shui Uzmanları Açıkladı: Bu 15 Bitki Eve Bolluk, Bereket, Sağlık, Uzun Ömür ve Şans Getiriyor!

5. KAKTÜS: KORUMA VE SINIRLAR

Kaktüs, tartışmalı bir feng shui bitkisi olsa da, sınır koymanın ve korumanın önemini simgeler. Tartışmalı enerjilere karşı bir kalkan görevi görebilecek bu bitki, dikkatli bir yerleşimle evinizin enerjisini dengeleyebilir.

6. FİTTONYA: NEGATİF ENERJİYE KARŞI DENGELER

Renkli damarlarıyla tanınan fittonya, küçük boyutuna rağmen negatif enerjiyi dengeleme gücüne sahip. Nemli ve düşük ışıklı ortamlarda yetişen bu bitki, özellikle banyolar için idealdir.