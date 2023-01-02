Faydası saymakla bitmiyor: Kilosu 2 bin 500 TL

"SULU VAZİYETTE KOYMANIZ GEREKİYOR"

Kenger sakızının sert bir sakız olduğunu ancak çiğnedikçe yumuşadığını ve güzel bir aroma ortaya çıkardığını söyleyen esnaf Behzat Doğdu, "Bu sakız kenger bitkisinden çıkar. Temmuz ayı gibi toprağı eşerler ve bu bitkinin altından akan süt donarak, sakız olur. Şu anda sakız olarak çiğneniyor. Bunun birçok faydası daha var. Yüz felci, migren ağrısı, kulak tıkanması, gastrit gibi rahatsızlığı bulunan vatandaşlar için faydalıdır. Dolabın normal bir gözüne koyduğunuzda bu sakız aynı tazelikte 1 buçuk yıl durur. Sulu vaziyette koymanız gerekiyor. Bu sayede 1 buçuk yıl durur. Bu sakız biraz serttir. Çiğnedikçe yumuşar, yumuşadıkça da harika bir tadı olur. Güzel bir aroması olur. Normalde bunun kilosu 2 bin 500 TL. Şu anda boksörler dahil çene kaslarını geliştirmek için bizden bu sakızı alıyor. Çünkü bu sert olduğu için çene kaslarını geliştirir" dedi.