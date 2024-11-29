Evlilik mi Daha Sağlıklı Bekarlık mı? 20 Yıllık Araştırmada Şaşırtan Sonuç

International Social Work dergisinde yayımlanan araştırmada, 45-85 yaş arası binlerce katılımcının sağlık ve refah durumu incelendi. Fiziksel sağlık, ruhsal durum, sosyal iyilik hali ve yaşlanma algısı gibi faktörler değerlendirilerek bireylerin “başarılı yaşlanma” düzeyi belirlendi.

Araştırma, evli erkeklerin, hiç evlenmemiş olanlara kıyasla daha geç yaşlandığını ve genel sağlık durumlarının daha iyi olduğunu ortaya koydu. Ancak boşanma, eş kaybı ya da ayrılık gibi olumsuz durumların, bu faydaları büyük ölçüde azalttığı görüldü. Kadınlar için de benzer sonuçlar elde edilirken, evlilikteki istikrarın hem fiziksel hem de ruhsal sağlık üzerinde önemli bir etkisi olduğu belirtildi.