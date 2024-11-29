Evlilik mi Daha Sağlıklı Bekarlık mı? 20 Yıllık Araştırmada Şaşırtan Sonuç
Medeni durumun bireylerin sağlığı üzerindeki etkisi uzun süredir merak konusu. 20 yıl süren kapsamlı bir araştırma, evliliğin sağlık ve yaşlanma sürecine olan etkisini gözler önüne serdi. Araştırma sonuçlarına göre, evli erkekler evlenmemiş ya da boşanmış akranlarına kıyasla daha sağlıklı yaşlanıyor. Ancak bu faydaların, evliliğin istikrarlı ve mutlu bir şekilde devam etmesi durumunda ortaya çıktığı belirtiliyor.
Kaynak: Haber Merkezi
International Social Work dergisinde yayımlanan araştırmada, 45-85 yaş arası binlerce katılımcının sağlık ve refah durumu incelendi. Fiziksel sağlık, ruhsal durum, sosyal iyilik hali ve yaşlanma algısı gibi faktörler değerlendirilerek bireylerin “başarılı yaşlanma” düzeyi belirlendi.
Araştırma, evli erkeklerin, hiç evlenmemiş olanlara kıyasla daha geç yaşlandığını ve genel sağlık durumlarının daha iyi olduğunu ortaya koydu. Ancak boşanma, eş kaybı ya da ayrılık gibi olumsuz durumların, bu faydaları büyük ölçüde azalttığı görüldü. Kadınlar için de benzer sonuçlar elde edilirken, evlilikteki istikrarın hem fiziksel hem de ruhsal sağlık üzerinde önemli bir etkisi olduğu belirtildi.
EVLİLİK ÖLÜM ORANLARINI AZALTIYOR
Global Epidemiology dergisinde yayımlanan verilere göre, evlilik, kadınlarda ölüm oranlarını üçte bir oranında azaltıyor. Diğer yandan, Nature Human Behavior dergisinde yer alan bir başka çalışmada, bekarlığın ruh sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekildi. Bekar bireylerin evlilere kıyasla depresyona girme riskinin %79 daha yüksek olduğu, boşanmış bireylerde ise bu oranın %99’a çıktığı ifade edildi.
EVLİLİĞİN SAĞLIĞA OLAN FAYDALARI
Evlilik, özellikle duygusal destek sunan bir eşle birlikte, stres yönetimini kolaylaştırıyor. Azalan stres seviyeleri, bağışıklık sistemini güçlendirebilir ve kalp hastalıkları riskini azaltabilir. Sağlıklı iletişim kurabilen çiftlerde bu faydalar daha belirgin hale geliyor.
SAĞLIKLI ALIŞKANLIKLAR
Evli bireylerin sağlık davranışları, eşlerinden olumlu yönde etkilenebilir. Örneğin, düzenli yemek saatleri, dengeli beslenme ve egzersiz alışkanlıkları bu çiftlerde daha yaygındır. Ayrıca, eşlerden birinin sağlık kontrollerine önem vermesi, diğerini de motive edebilir.
RUH SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Mutlu bir evlilik, bireylerin depresyon ve anksiyete gibi ruhsal sorunlarla daha az karşılaşmasını sağlayabilir. Paylaşılan sevgi, güven ve aidiyet duygusu, bireylerin zihinsel sağlığını olumlu yönde etkiliyor.
BEKARLIK VE BOŞANMANIN RİSKLERİ
Araştırmalar, yalnızlığın depresyon, anksiyete ve hatta fiziksel sağlık sorunlarına yol açabileceğini gösteriyor. Boşanmış bireylerin, mutlu bir evliliği olanlara kıyasla ruhsal sağlık problemleri yaşama olasılığının daha yüksek olduğu belirtiliyor.
Evliliğin sağlık üzerindeki faydaları kişisel ilişkilere ve evlilik kalitesine bağlı olsa da, araştırmalar evliliğin sosyal destek, duygusal refah ve sağlıklı alışkanlıklar açısından önemli bir avantaj sunduğunu gösteriyor. Ancak bu etkilerin yalnızca mutlu ve dengeli bir evlilikte ortaya çıktığını unutmamak gerekiyor.