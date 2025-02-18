Evinizdeki Örümceği Öldürmeden Önce 2 Kez Düşünün: İstilaya Sebep Olabilir!

HAŞERE İSTİLASINA NEDEN OLABİLİR

Bir örümceği öldürmek, kısa vadede rahatlatıcı görünebilir ancak uzun vadede evinizi daha fazla haşerenin istila etmesine neden olabilir. Bu yüzden uzmanlar, örümcekleri öldürmek yerine onları nazikçe dışarı çıkarmayı tavsiye ediyor.