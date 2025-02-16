Evinde Olan Dikkat! Bu Bitkiler Sizin Nasıl Bir İnsan Olduğunuzun Gizli Mesajını Veriyor

SU ZAMBAĞI: YENİ YILIN VE AYDINLANMANIN ÇİÇEĞİ

Mitolojide önemli bir yere sahip olan su zambağı ya da bilinen adıyla nilüfer, yeniden doğuş ve barışın simgesi olarak kabul ediliyor. Ay yılı takvimine göre yeni yılın temsilcisi olarak görülen bu zarif çiçek, huzur veren görüntüsü ve yatıştırıcı kokusuyla dikkat çekiyor. Yeni başlangıçlar yapacak olan sevdiklerinize hem dekoratif hem de anlamlı bir hediye sunmak isterseniz su zambağı ideal bir seçenek olabilir.