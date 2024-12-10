Evinde İnterneti Olanlar Dikkat: Wi-Fi Performansını 10 Kat Arttırmanın Sırrı Ortaya Çıktı

Günümüzde internet hayatımızın merkezinde yer alıyor. Ancak, Wi-Fi bağlantımızın yavaşlaması, işlerimizi ve eğlencemizi olumsuz etkiliyor. Peki, Wi-Fi performansımızı nasıl artırabiliriz? İşte evde veya iş yerinde Wi-Fi Performansını 10 kat arttırabileceğiniz yöntemler...

Kaynak: Haber Merkezi

İnternet
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Evinde İnterneti Olanlar Dikkat: Wi-Fi Performansını 10 Kat Arttırmanın Sırrı Ortaya Çıktı - Resim: 1

Ev ve iş yerlerinde kullandığınız internetin hızından eğer memnun değilseniz ve eski performansınız artık yoksa, birkaç adımda eski Wi-Fi hızınıza geri kavuşabilirsiniz. İşte Wi-Fi performansını 10 kat arttırmanın en etkili yolları...

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Evinde İnterneti Olanlar Dikkat: Wi-Fi Performansını 10 Kat Arttırmanın Sırrı Ortaya Çıktı - Resim: 2

Wi-Fi sinyalinin gücü, modemin konumuna doğrudan bağlıdır. Modeminizi, duvarlar, dolaplar gibi engellerden uzak, merkezi bir konuma yerleştirmek sinyal kalitesini artıracaktır. Metal eşyalar ve elektronik cihazlar da sinyali zayıflatabileceğinden, modemin etrafında bu tür nesneleri bulundurmak iyi bir fikir değildir.

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Evinde İnterneti Olanlar Dikkat: Wi-Fi Performansını 10 Kat Arttırmanın Sırrı Ortaya Çıktı - Resim: 3

ETHERNET KABLOSU KULLANIN

Eğer mümkünse, sabit internet bağlantısı gerektiren cihazlarınız için (bilgisayar, oyun konsolu vb.) Ethernet kablosu kullanmak en iyi çözümdür. Kablolu bağlantı, Wi-Fi'ya göre daha stabil ve hızlıdır.

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Evinde İnterneti Olanlar Dikkat: Wi-Fi Performansını 10 Kat Arttırmanın Sırrı Ortaya Çıktı - Resim: 4

BANT VE KANAL AYARLARINI KONTROL EDİN

Çoğu modem, 2.4 GHz ve 5 GHz olmak üzere iki farklı frekans bandında çalışır. 5 GHz bandı, daha hızlı ve daha az kalabalık olsa da, menzili daha kısadır. Evinizde çok sayıda cihaz varsa ve yüksek hızlara ihtiyacınız varsa, 5 GHz bandını kullanabilirsiniz. Ancak, eğer kapsama alanını genişletmek istiyorsanız, 2.4 GHz bandını tercih edebilirsiniz. Ayrıca, Wi-Fi kanalını değiştirerek diğer ağlarla çakışmayı önleyebilir ve sinyal kalitesini artırabilirsiniz.

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Evinde İnterneti Olanlar Dikkat: Wi-Fi Performansını 10 Kat Arttırmanın Sırrı Ortaya Çıktı - Resim: 5

ESKİ MODEMİ DEĞİŞTİRİN

Eğer modeminiz oldukça eskiyse, yeni bir modele geçmek performans artışı sağlayabilir. Yeni nesil modemler, daha hızlı işlemciler, daha fazla anten ve daha gelişmiş yazılımlarla donatılmıştır.

KULANILMAYAN CİHAZLARIN BAĞLANTISINI KESİN

Aynı anda çok sayıda cihazın Wi-Fi ağına bağlı olması, ağın yavaşlamasına neden olabilir. Kullanmadığınız cihazların Wi-Fi bağlantısını keserek ağınızı rahatlatabilirsiniz.

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Evinde İnterneti Olanlar Dikkat: Wi-Fi Performansını 10 Kat Arttırmanın Sırrı Ortaya Çıktı - Resim: 6

MODEMİ HAFTADA 1 YENİDEN BAŞLATIN

Modemi haftada bir kez yeniden başlatmak, geçici sorunları gidermeye ve performansı artırmaya yardımcı olabilir. Yeniden başlatma işlemi, modemin DNS ayarlarını yenileyerek daha hızlı bir internet bağlantısı sağlamasına yardımcı olur.

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