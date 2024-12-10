Evinde İnterneti Olanlar Dikkat: Wi-Fi Performansını 10 Kat Arttırmanın Sırrı Ortaya Çıktı
Günümüzde internet hayatımızın merkezinde yer alıyor. Ancak, Wi-Fi bağlantımızın yavaşlaması, işlerimizi ve eğlencemizi olumsuz etkiliyor. Peki, Wi-Fi performansımızı nasıl artırabiliriz? İşte evde veya iş yerinde Wi-Fi Performansını 10 kat arttırabileceğiniz yöntemler...
Kaynak: Haber Merkezi
Ev ve iş yerlerinde kullandığınız internetin hızından eğer memnun değilseniz ve eski performansınız artık yoksa, birkaç adımda eski Wi-Fi hızınıza geri kavuşabilirsiniz. İşte Wi-Fi performansını 10 kat arttırmanın en etkili yolları...
Wi-Fi sinyalinin gücü, modemin konumuna doğrudan bağlıdır. Modeminizi, duvarlar, dolaplar gibi engellerden uzak, merkezi bir konuma yerleştirmek sinyal kalitesini artıracaktır. Metal eşyalar ve elektronik cihazlar da sinyali zayıflatabileceğinden, modemin etrafında bu tür nesneleri bulundurmak iyi bir fikir değildir.
ETHERNET KABLOSU KULLANIN
Eğer mümkünse, sabit internet bağlantısı gerektiren cihazlarınız için (bilgisayar, oyun konsolu vb.) Ethernet kablosu kullanmak en iyi çözümdür. Kablolu bağlantı, Wi-Fi'ya göre daha stabil ve hızlıdır.
BANT VE KANAL AYARLARINI KONTROL EDİN
Çoğu modem, 2.4 GHz ve 5 GHz olmak üzere iki farklı frekans bandında çalışır. 5 GHz bandı, daha hızlı ve daha az kalabalık olsa da, menzili daha kısadır. Evinizde çok sayıda cihaz varsa ve yüksek hızlara ihtiyacınız varsa, 5 GHz bandını kullanabilirsiniz. Ancak, eğer kapsama alanını genişletmek istiyorsanız, 2.4 GHz bandını tercih edebilirsiniz. Ayrıca, Wi-Fi kanalını değiştirerek diğer ağlarla çakışmayı önleyebilir ve sinyal kalitesini artırabilirsiniz.
ESKİ MODEMİ DEĞİŞTİRİN
Eğer modeminiz oldukça eskiyse, yeni bir modele geçmek performans artışı sağlayabilir. Yeni nesil modemler, daha hızlı işlemciler, daha fazla anten ve daha gelişmiş yazılımlarla donatılmıştır.
KULANILMAYAN CİHAZLARIN BAĞLANTISINI KESİN
Aynı anda çok sayıda cihazın Wi-Fi ağına bağlı olması, ağın yavaşlamasına neden olabilir. Kullanmadığınız cihazların Wi-Fi bağlantısını keserek ağınızı rahatlatabilirsiniz.
MODEMİ HAFTADA 1 YENİDEN BAŞLATIN
Modemi haftada bir kez yeniden başlatmak, geçici sorunları gidermeye ve performansı artırmaya yardımcı olabilir. Yeniden başlatma işlemi, modemin DNS ayarlarını yenileyerek daha hızlı bir internet bağlantısı sağlamasına yardımcı olur.