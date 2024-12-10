Evinde İnterneti Olanlar Dikkat: Wi-Fi Performansını 10 Kat Arttırmanın Sırrı Ortaya Çıktı

ESKİ MODEMİ DEĞİŞTİRİN

Eğer modeminiz oldukça eskiyse, yeni bir modele geçmek performans artışı sağlayabilir. Yeni nesil modemler, daha hızlı işlemciler, daha fazla anten ve daha gelişmiş yazılımlarla donatılmıştır.

KULANILMAYAN CİHAZLARIN BAĞLANTISINI KESİN

Aynı anda çok sayıda cihazın Wi-Fi ağına bağlı olması, ağın yavaşlamasına neden olabilir. Kullanmadığınız cihazların Wi-Fi bağlantısını keserek ağınızı rahatlatabilirsiniz.