Evdeki Nemi, Rutubeti ve Küfü Sünger Gibi Emiyorlar: İşte Bakımı Kolay 10 Bitki!
Nem ve küf, özellikle banyolarda sık karşılaşılan sorunların başında geliyor. Ancak, bazı ev bitkileri bu soruna doğal bir çözüm sunuyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Uzmanlara göre, belirli bitkiler havadaki fazla nemi emerek küf oluşumunu engelleyebiliyor. İşte evinizde hem dekoratif hem de işlevsel olarak kullanabileceğiniz o bitkiler…
1. BARIŞ ZAMBAĞI (SPATHİPHYLLUM)
Nemli ortamlarda gelişen barış zambağı, havadaki fazla nemi emerek çevresindeki havayı temizleme özelliğiyle biliniyor. Uzmanlar, bu bitkinin hem banyolarda hem de evin diğer nemli alanlarında kullanılabileceğini belirtiyor. Barış zambağının sağlıklı kalması için toprağının sürekli nemli tutulması ve bol güneş ışığı alması öneriliyor.
2. KURDELE BİTKİSİ (CHLOROPHYTUM COMOSUM)
Az bakım gerektiren bitkilerden biri olan kurdele bitkisi, yalnızca fazla nemi değil, havadaki kirleticileri de emme kapasitesine sahip. Parlak ancak doğrudan güneş ışığına maruz kalmadan konumlandırılması, sağlıklı bir şekilde büyümesi için ideal koşulları sağlıyor.
3. PAŞA KILICI (SANSEVİERİA TRİFASCİATA)
Halk arasında "peygamber kılıcı" olarak da bilinen paşa kılıcı, havayı temizleme özelliğiyle öne çıkan popüler bir ev bitkisi. Kılıç bitkisi, banyodaki nemi dengeleyerek küf oluşumunun önüne geçmeye yardımcı olabiliyor. Aydınlık ya da loş ortamlarda rahatlıkla yetişebilen bu bitkinin düzenli olarak sulanması gerekiyor.
4. BOSTON EĞRELTİ OTU (NEPHROLEPİS EXALTATA)
Nemli ortamlardan hoşlanan Boston eğrelti otu, fazla suyu ve havadaki nemi kolayca emerek doğal bir nem dengeleyici görevi görüyor. Eğer yapraklarında sararmalar görülüyorsa, bitkinin yeterli nem almadığı anlamına geliyor. Bu durumda ekstra su püskürtülerek nem ihtiyacı karşılanabilir.
5. KUŞ YUVASI EĞRELTİ OTU (ASPLENİUM NİDUS)
Bir diğer eğrelti otu türü olan kuş yuvası eğrelti otu, banyoların yanı sıra mutfak gibi nemli ortamlarda da rahatlıkla yetiştirilebiliyor. Bu bitkinin sağlıklı büyümesi için doğrudan güneş ışığı yerine yarı gölgeli alanlar tercih edilmeli.