Evdeki Nemi, Rutubeti ve Küfü Sünger Gibi Emiyorlar: İşte Bakımı Kolay 10 Bitki!

1. BARIŞ ZAMBAĞI (SPATHİPHYLLUM)

Nemli ortamlarda gelişen barış zambağı, havadaki fazla nemi emerek çevresindeki havayı temizleme özelliğiyle biliniyor. Uzmanlar, bu bitkinin hem banyolarda hem de evin diğer nemli alanlarında kullanılabileceğini belirtiyor. Barış zambağının sağlıklı kalması için toprağının sürekli nemli tutulması ve bol güneş ışığı alması öneriliyor.

2. KURDELE BİTKİSİ (CHLOROPHYTUM COMOSUM)

Az bakım gerektiren bitkilerden biri olan kurdele bitkisi, yalnızca fazla nemi değil, havadaki kirleticileri de emme kapasitesine sahip. Parlak ancak doğrudan güneş ışığına maruz kalmadan konumlandırılması, sağlıklı bir şekilde büyümesi için ideal koşulları sağlıyor.