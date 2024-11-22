Evde Fil Biblosu Bulundurmak Meğer Buna Sebep Oluyormuş: Anlamı Bolluk Bereket Değilmiş

Evimiz, sığınağımız, huzur bulduğumuz yer. Ancak bazen evimizde nedensiz bir huzursuzluk, gerginlik hissedebiliriz. Bu durumun sebebi, farkında olmadan evimize aldığımız bazı eşyalar olabilir. Özellikle feng shui gibi eski inanışlara göre, bazı objeler evimizdeki enerji akışını olumsuz etkileyebilir. İşte bu objelerden biri de fil heykeli.