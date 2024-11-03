Evde Çamaşır Suyu Nasıl Yapılır? Meğer Bu Kadar Basitmiş

Hazırlık Aşamaları:

Suyu Isıtın: 1 litre suyu ılık hale gelene kadar ısıtın. Kaynatmanız gerekmiyor, hafif ısınması yeterlidir.

Çamaşır Sodasını Ekleyin: Ilık suya 1 yemek kaşığı çamaşır sodasını ekleyin ve tamamen eriyene kadar karıştırın.

Boraksı Karıştırın: Ardından 1 yemek kaşığı boraksı ilave edin ve eriyene kadar karıştırmaya devam edin.

Oksijenli Suyu Katın: 1 yemek kaşığı oksijenli suyu ekleyin ve karışımı iyice karıştırın.

Sirkeyi Ekleyin: 1 çay kaşığı beyaz sirkeyi ilave edin ve tüm malzemelerin iyice karıştığından emin olun.

Soğutun: Hazırladığınız karışımı soğumaya bırakın.

Depolayın: Karışım soğuduktan sonra, sprey şişesine veya kapaklı bir kaba aktarın. Çamaşır suyunuz artık kullanıma hazır.

Bu doğal çamaşır suyunu çamaşır yıkarken veya çeşitli yüzeyleri temizlerken güvenle kullanabilirsiniz. Ancak, hassas yüzeylerde kullanmadan önce küçük bir alanda test etmeyi ihmal etmeyin.