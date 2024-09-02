Ev Temizliğinde İnsansı Robot Dönemi Başlıyor: Kadınların Evde Eli Ayağı Olacak
1X Technolojies tarafından ev işleri kullanımına yönelik geliştirilen insansı robot NEO Beta tanıtıldı. Bu yeni robot, ev işlerinde özellikle hanımlara büyük kolaylık sağlayacak.
1X Technologies, ev kullanımına yönelik geliştirdiği yeni insansı robotu NEO Beta’yı tanıttı. Bu inovatif robot, ev işlerini daha verimli ve güvenli bir şekilde yönetmek üzere tasarlandı. Şirket, NEO Beta’nın evdeki çeşitli görevlerde etkinliğini artırmak amacıyla tam zamanlı operatörlerle iş birliği yapıyor. Şu anda, NEO Beta’nın seri üretimi için Norveç’in Moss şehrindeki fabrikada hazırlıklar sürüyor. Peki, NEO Beta'nın yetenekleri nelerdir? İşte detaylar...
NEO Beta, özellikle mutfak ve benzeri ev içi ortamlarda çalışmak üzere özel olarak geliştirilmiş. Yıl ilerledikçe, seçilmiş evlerde test amaçlı olarak kullanılmaya başlanacak. Şirketin CEO’su Bernt Børnich, robotun güvenliğinin en öncelikli konu olduğunu belirtti ve NEO Beta’nın evlerde güvenli bir şekilde çalışabilmesi için geliştirme sürecinde güvenlik önlemlerine büyük önem verdiklerini vurguladı.
EV KAZALARINI ÖNLEYECEK
NEO Beta’nın tasarımı ise görenlerin hayli dikkatini çekmiş durumda. Robot, yalnızca 25 kilogram ağırlığında, bu da onu diğer insansı robotlardan çok daha hafif kılıyor. Ayrıca, NEO Beta’nın dış kabuğu sert plastik veya metal yerine yumuşak bir kaplama ile donatılmış. Bu tasarım, robotun insanlarla etkileşimde bulunurken olası kazaları en aza indirmeyi hedefliyor.
PİYASAYI FİYATIYLA ADETA DİBE ÇEKMESİ BEKLENİYOR
1X Technologies, bu yılın başlarında 1 milyar dolarlık yatırım alarak büyüme ve genişleme planlarını hızlandırdı. Ancak, NEO Beta’nın fiyatı hakkında henüz resmi bir bilgi bulunmuyor. Robotun, Tesla’nın Optimus modelinden çok daha düşük bir fiyatla piyasaya sürülmesi bekleniyor.
NEO Beta, ev işlerinde insansı robotların kullanımına yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor ve tüketici pazarında büyük bir ilgi uyandırması öngörülüyor.