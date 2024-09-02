Ev Temizliğinde İnsansı Robot Dönemi Başlıyor: Kadınların Evde Eli Ayağı Olacak

PİYASAYI FİYATIYLA ADETA DİBE ÇEKMESİ BEKLENİYOR

1X Technologies, bu yılın başlarında 1 milyar dolarlık yatırım alarak büyüme ve genişleme planlarını hızlandırdı. Ancak, NEO Beta’nın fiyatı hakkında henüz resmi bir bilgi bulunmuyor. Robotun, Tesla’nın Optimus modelinden çok daha düşük bir fiyatla piyasaya sürülmesi bekleniyor.

NEO Beta, ev işlerinde insansı robotların kullanımına yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor ve tüketici pazarında büyük bir ilgi uyandırması öngörülüyor.