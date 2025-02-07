Etkisini Hemen Gösteriyor: Duyan Herkes Çayına Limon Sıkacak

LİMONLU ÇAYIN FAYDALARI NELER?

Limonun C vitamini deposu olduğunu biliyoruz. Bu vitamin, bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı direncimizi artırır. Çay ile birleştiğinde, vücudun savunma mekanizmalarını daha da güçlendirir.

Limon ve çay, birlikte güçlü bir antioksidan etkisi yaratır. Bu sayede vücuttaki serbest radikalleri temizler, hücre hasarını önler ve yaşlanma etkilerini yavaşlatır.

Limon suyu, sindirim sistemini uyararak hazmı kolaylaştırır. Özellikle yağlı ve ağır yemeklerden sonra içilen limonlu çay, mideyi rahatlatır ve şişkinliği azaltır.