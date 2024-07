Et Yumuşacık Pişip, Ağızda Dağılıyor: Tencerenin İçine Eklenince Lezzet İki Katına Çıkıyor

Türk mutfağının en sevilen yemeklerinin hemen hemen hepsinde, başrol kırmızı et olmakta. Bu durum et yemeklerinde ustalaşmayı zor hale getirirken, hem lezzetli hem de yumuşak bir et pişirmenin sır gibi saklanmasına neden oldu.



İŞTE YUMUŞACIK VE LEZZETLİ ET PİŞİRMENİN EN BASİT YOLU



Etinizin hem yumuşacık hem de lezzetli ve pişmiş olmasını istiyorsanız, maden suyu kullanın.

Et kavurma yaparken maden suyu kullanmak, etin yumuşacık olmasını ve daha iyi pişmesini sağlar. İşte yapmanız gerekenler: Et tencereye eklendikten sonra biraz zeytinyağı ve tereyağı ekleyin. Et suyunu salmaya başladığında, 1 şişe maden suyunu ilave edin. Maden suyu, etin daha yumuşak ve lezzetli olmasını sağlar.

Pişirme işlemi bittikten sonra, etin üzerine 1 dilim limonun suyunu sıkarak servis yaparsanız, etinizin lezzeti iki katına çıkar.

Bu küçük detayları uygulayarak pek çok aşçı mükemmel kavurma yapıyor. İşte harika bir et kavurma için uygulamanız gereken adımlar