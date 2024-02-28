Esra Erol'a katıldı isyan etti: "Kocam 'erkeğim' diye sesleniyor"



Uzun yıllar bebeği olmadığı için eşi ve eşinin ailesi tarafından aşağılandığını anlatan Sevil, canlı yayında özür dileyerek yüzündeki kılları gösterdi.

Çocuk için tedavi gördüğünü ve yanlış tedavi olduğu için bu hale geldiğini söyleyen Sevil Albahan, kocasının sürekli hakaret ettiğini, dalga geçtiğini, "Erkeğim" diye seslendiğini iddia etti.