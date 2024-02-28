Esra Erol'a katıldı isyan etti: "Kocam 'erkeğim' diye sesleniyor"
Esra Erol'a katılan iki çocuk annesi Sevil Albahan, hormon tedavisi gördüğü için yüzünde çıkan kıllar nedeniyle eşinin kendisini beğenmediğini söyledi.
Esra Erol'a katılan iki çocuk annesi Sevil Albahan, hormon tedavisi gördüğü için yüzünde çıkan kıllar nedeniyle eşinin kendisini beğenmediğini söyledi. 13 yıldır eşi Ramazan Albahan'ın kendisin ezdiğini ve eviyle ilgilenmediğini anlatan Sevil, Esra Erol'dan yardım istedi.
ATV'nin haberine göre; canlı yayında anlattığı hikayesiyle herkesi gözyaşlarına boğan 2 çocuk annesi Sevil Albahan, nasıl bu hale geldiğini anlattı.
Kılları yüzünden kocasının kendisini beğenmediğini söyleyen Sevil Albahan, "Ezilmekten yoruldum. Çok ezildim. Şişman olabilirim, ben insanım. Hep kadınlığımla vuruldum. Bir kadına erkek denir mi?" dedi.
Uzun yıllar bebeği olmadığı için eşi ve eşinin ailesi tarafından aşağılandığını anlatan Sevil, canlı yayında özür dileyerek yüzündeki kılları gösterdi.
Çocuk için tedavi gördüğünü ve yanlış tedavi olduğu için bu hale geldiğini söyleyen Sevil Albahan, kocasının sürekli hakaret ettiğini, dalga geçtiğini, "Erkeğim" diye seslendiğini iddia etti.
Gözyaşlarını tutamayan Sevil Albahan, "Esra Hanım, ben boşanmak için geldim. Amacım dilenmek değil. Beni rencide etmişler. Kimse benim ile alay edemez. "Erkeksin. Tabii seni istemez" gibi yorumlar yazmışlar" dedi.
Canlı yayına telefonla bağlanan 13 yıllık eşi Ramazan Albahan ise iddiaları yalanlayarak, "Beni engellediği için ulaşamadım. Neden engellediğini bilmiyorum. Beni eve almıyor, boşanmak istemiyorum" dedi.