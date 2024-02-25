Eşi seviyor diye üretime başladı: Siparişlere yetişemiyor

Önce iki tür papaya denediklerini ve istenilen ürünü alamadıklarını dile getiren Uysal, şunları kaydetti:

"İki defa seradaki tüm ürünleri sökmek zorunda kaldık. Tayland'dan tohum getirip, profesyonel fidecilerde çimlendirdik. Yeni denediğimiz türde çok başarılı olduk. Bu ürün çok ciddi talep görüyor. Yılın 12 ayı meyve veriyor, getirisi çok yüksek. Papayanın anavatanı Güney Amerika'da papaya Hindistan cevizi gibi yuvarlaktır. Ancak bizden talep edilen uzun cinsiydi. Daha çok salatada kullanıyorlar. Yeşil olarak satıyoruz. Örtü altında olması kışın soğuktan koruyor. Papaya, doluyu, aşırı yağmuru sevmez, dibinin çamur olmaması gerekiyor. Çamur olduğunda kökten çabuk çürüyor, ağaç ölüyor. Onun için bakımı özenle yapılmalı."

Thipphawan Uysal da papayayı sevdiğini, Tayland'da salatasının çok tüketildiğini ifade ederek, kahvaltı için reçelini de yaptığını aktardı.