Erzincanlıların Favorisi! Sahur Sofralarının Gözdesi, Bir Lokması Bile Akşama Kadar Tok Tutuyor

Ramazan ayında, fırınlar keteye olan talebin artması nedeniyle yoğun bir mesai harcıyor. Tandır ketesi, sadece Erzincan’da değil, illere de gönderiliyor. Sahura özel olarak üretilen ketelerin üretimi, yoğunlaşan talep ile birlikte arttı. Ramazan ayında, imalathanelerde vardiyalı çalışma düzenine geçiliyor.