Erzincanlıların Favorisi! Sahur Sofralarının Gözdesi, Bir Lokması Bile Akşama Kadar Tok Tutuyor
Erzincan’ın yöresel tatlarından biri olan tandır ketesi, özellikle Ramazan ayında sahur sofralarının vazgeçilmezi haline geliyor. Tok tutma özelliği ile tanınan bu lezzet, tereyağı, süt, un, tuz ve maya ile hazırlanan hamurdan yapılıyor. Sahurda, uzun süre tok tutarak, Erzincanlılar tarafından yoğun ilgi görüyor.
Kaynak: İHA
Ramazan ayında, fırınlar keteye olan talebin artması nedeniyle yoğun bir mesai harcıyor. Tandır ketesi, sadece Erzincan’da değil, illere de gönderiliyor. Sahura özel olarak üretilen ketelerin üretimi, yoğunlaşan talep ile birlikte arttı. Ramazan ayında, imalathanelerde vardiyalı çalışma düzenine geçiliyor.
Kezban Nalbant, ketenin üretim sürecini anlatırken, "Ramazan dolayısıyla daha fazla talep olduğu için keteyi daha fazla çıkarıyoruz. Tandır ekmeğimizi çıkardıktan sonra ketemizi hazırlıyoruz. Akşamdan süt, tereyağı, maya ve unu karıştırıp yoğuruyoruz, sabah erken saatlerde açıyoruz. Ekmek önce pişiyor, ardından keteyi pişiriyoruz ve siparişlere gönderiyoruz" dedi.
FARKLI SEÇENEKLERLE HER DAMAK TADINA UYGUN
Ketede çeşitli seçenekler bulunuyor; cevizli, sıvı yağlı, içsiz ve bol içli çeşitleri ile her damak tadına hitap ediliyor. Nalbant, ketenin özellikle sahurda tercih edildiğini belirterek, "Ketemiz sahurda tok tuttuğu için genelde sahurda alınıyor, bu yüzden geç çıkarıyoruz" şeklinde konuştu.