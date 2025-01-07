Erkeklerin Eski Sevgilisine Geri Dönmesinin Bilimsel Nedeni Ortaya Çıktı: Psikologlar Açıkladı

Erkekler, genellikle eski sevgili veya eşleriyle olan ilişkide bir güven duygusu hissederler. Bu güven duygusu, onları yeniden bir araya gelmeye itebilir. Ayrıca, ayrılığın ardından kadının değerini daha iyi anlayan erkekler, onu kaybetme korkusu yaşayabilirler.