Erkekleri Baştan Çıkaran 5 Davranış: Karşı Koymak İmkansız
Erkekleri etkilemek bazen çok kolay, bazen ise oldukça zor olabiliyor. Güzellik uzmanları, bir erkeği baştan çıkarmak için uygulanması gereken en kestirme yolları sıraladı. İşte erkekleri elde etmenin 5 basit yolu.
Karşısındaki erkeği etkilemek isteyen kadınların birçok durumda herhangi bir girişimde bulunması yetmez.
Erkeklere yakılan yeşil ışık, birçok kez karşıdaki kişinin ilgi göstermesi için yeterlidir. Ancak daha çetin durumlarda kadınlar, erkekleri baştan çıkaracak yollar için tavsiye arayışına girebilir. Kişisel gelişim uzmanları ve ilişki koçlarının açıklamaları ile oluşturulan listeye göre, bir erkeği elde etmek için yapılması gereken 5 temel hareket bulunuyor.
İşte araştırmalara göre erkekleri baştan çıkarmanın en kestirme 5 yolu...
KİŞİSEL BAKIMINIZA ÖZEN GÖSTERİN
Listenin en klişe ve etkili maddesi kişisel bakımdan geçiyor. Aksi iddia edilse bile erkeklerin, bakımlı olmayan bir kadına uzun süreli ve tutkulu bir ilgi beslemesi imkansızdır. Kıyafetlerinize, saçlarınıza ve makyajınıza abartılı olmayacak boyutta özen göstermeniz, her erkek için pozitif bir anlam taşıyacaktır. Bu nedenle bakım yapamadığınız durumlarda buluşmalara gitmekten kaçının.
İLK ADIMI ATMAKTAN UZAK DURUN
Günümüzde birçok kadın, tarih boyunca erkeklerin omuzlarına yüklenen sorumlulukları sırtlanmakta ve flört sürecinde ilk adımı atmaktadır. Ancak bu durum, erkekler için olumsuz bir etkiye neden olabilir. Erkekler, evrimsel olarak kadınlara ulaşmak için mücadele etmesi ve güç gösterisi yapması gereken bir sürecin sonucunda bugünlere ulaşmıştır.
Bu nedenle başlangıçta kadın tarafından atılacak ilk adım ilişkinin başlama sürecini hızlandıracak olsa da, uzun süreçte erkeğin kadından vazgeçilmesine yol açabilir. Philadelphia Üniversitesi tarafından yapılan bir çalışmada, ilişkide ilk adımın kadınlar tarafından atıldığı durumlarda ayrılık yüzdesinin çok daha fazla olduğu tespit edildi.
ARZULARINIZI BELLİ EDİN
Hayatınızdaki erkeğe onu ne kadar çok istediğinizi hissettirin. Gün içerisinde ona telefon açın ve ne kadar özlediğinizi anlatın ya da yanınızdayken ona ufak temaslarda bulunun. Güzel ve etkileyici cümleler söyleyin. Onu her an istediğinizi göstermenize bir erkek asla karşı koyamaz. Giydiğiniz iç çamaşırları partnerinizi arzuladığınızı göstermenin ilk yolu. Çünkü iç çamaşırlarınız, en az beden diliniz kadar önemli! Erkeğinizin sizi hep aynı görmesine izin vermeyin. Giyiminizde değişiklikler yapın ve dolabınızın bir kısmını seksi iç çamaşırlarınıza ayırın. Partnerinizin sizi seksi iç çamaşırları içinde görmesi bir adım sonrası için onu heyecanlandıracaktır.
Sıradan bir seks, sizi de partnerinizi de şaşırtmaz. Hatta bir süre sonra motivasyonunuzu düşürüp, seks hayatınızı kısır bir döngüye bile sokabilir. Sekste erkeklerin hoşlandığı cinsel fantezileri deneyebileceğiniz gibi sadece küçük değişikliklerle de onları şaşırtabilirsiniz.
KONUŞMAKTAN ÇEKİNMEYİN
Erkeği baştan çıkaran önemli detaylardan biri de konuşmaktan geçer. Birlikte olduğunuz bir erkekle her şeyi açıkça konuşun. Farklı şeylerden bahsetmek düşüncelerinizi paylaşmak erkekler tarafından çok etkileyici bulunur. Genellikle konuştuğunuz konularda hafif muzırlıklarla seksi çağrışımlar yapmanız, erkeği konuştuğunuz konuya odaklayıp dış dünyaya kendisini kapatmasını sağlar.
Erkekleri en çok baştan çıkaran adımlardan bir diğeri de seks sırasında onunla konuşmaktır. Seks sırasında partnerinizle konuşmayı, ona fısıldamayı ihmal etmeyin. Fısıldamak kadar neler fısıldadığınız da önemli bir konu. Partnerinizle ne istediğinize yönelik konuşmalar yapabilirsiniz.
PARFÜM SEÇİMİNİZE DİKKAT EDİN
Kokunuz her zaman akıllarda kalır. Bu sebeple partnerinizi etkilemek için doğru ve farklı olan bir parfüm tercih etmeniz gerekir. Teninize uygun güzel kokan bir parfüm sürerek karşınızdaki erkeğin yanından veya önünden bir kere geçerseniz dikkatini çeke bilirsiniz. Güzel kokular her zaman partnerinizi kışkırtır.
Seks öncesinde de bakımlarınızı yaparken en güzel kokan parfümünüzü kullanmanız daha eğlenceli bir seks hayatı yaşamanıza yardımcı olacaktır. Unutmayın siz kendinize ne kadar özen gösterirseniz o kadar dikkat çekersiniz. Kendinize özen göstermeniz, özgüveninizi de tazeleyecektir.