Erkekleri Baştan Çıkaran 5 Davranış: Karşı Koymak İmkansız

ARZULARINIZI BELLİ EDİN



Hayatınızdaki erkeğe onu ne kadar çok istediğinizi hissettirin. Gün içerisinde ona telefon açın ve ne kadar özlediğinizi anlatın ya da yanınızdayken ona ufak temaslarda bulunun. Güzel ve etkileyici cümleler söyleyin. Onu her an istediğinizi göstermenize bir erkek asla karşı koyamaz. Giydiğiniz iç çamaşırları partnerinizi arzuladığınızı göstermenin ilk yolu. Çünkü iç çamaşırlarınız, en az beden diliniz kadar önemli! Erkeğinizin sizi hep aynı görmesine izin vermeyin. Giyiminizde değişiklikler yapın ve dolabınızın bir kısmını seksi iç çamaşırlarınıza ayırın. Partnerinizin sizi seksi iç çamaşırları içinde görmesi bir adım sonrası için onu heyecanlandıracaktır.



Sıradan bir seks, sizi de partnerinizi de şaşırtmaz. Hatta bir süre sonra motivasyonunuzu düşürüp, seks hayatınızı kısır bir döngüye bile sokabilir. Sekste erkeklerin hoşlandığı cinsel fantezileri deneyebileceğiniz gibi sadece küçük değişikliklerle de onları şaşırtabilirsiniz.



KONUŞMAKTAN ÇEKİNMEYİN



Erkeği baştan çıkaran önemli detaylardan biri de konuşmaktan geçer. Birlikte olduğunuz bir erkekle her şeyi açıkça konuşun. Farklı şeylerden bahsetmek düşüncelerinizi paylaşmak erkekler tarafından çok etkileyici bulunur. Genellikle konuştuğunuz konularda hafif muzırlıklarla seksi çağrışımlar yapmanız, erkeği konuştuğunuz konuya odaklayıp dış dünyaya kendisini kapatmasını sağlar.

Erkekleri en çok baştan çıkaran adımlardan bir diğeri de seks sırasında onunla konuşmaktır. Seks sırasında partnerinizle konuşmayı, ona fısıldamayı ihmal etmeyin. Fısıldamak kadar neler fısıldadığınız da önemli bir konu. Partnerinizle ne istediğinize yönelik konuşmalar yapabilirsiniz.



PARFÜM SEÇİMİNİZE DİKKAT EDİN





Kokunuz her zaman akıllarda kalır. Bu sebeple partnerinizi etkilemek için doğru ve farklı olan bir parfüm tercih etmeniz gerekir. Teninize uygun güzel kokan bir parfüm sürerek karşınızdaki erkeğin yanından veya önünden bir kere geçerseniz dikkatini çeke bilirsiniz. Güzel kokular her zaman partnerinizi kışkırtır.

Seks öncesinde de bakımlarınızı yaparken en güzel kokan parfümünüzü kullanmanız daha eğlenceli bir seks hayatı yaşamanıza yardımcı olacaktır. Unutmayın siz kendinize ne kadar özen gösterirseniz o kadar dikkat çekersiniz. Kendinize özen göstermeniz, özgüveninizi de tazeleyecektir.