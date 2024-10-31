Erkekler İçin Üretilen Ama Kadınların Kullandığı Bu Eşyaları İlk Kez Duyacaksınız: Ped, Crop Top, Topuklu Ayakkabı...
Erkekler için üretilen ancak günümüzde kadınların sık sık kullandığı eşyaların ilginç hikayelerini ilk kez duyacaksınız.
Kaynak: Haber Merkezi
Şıklık ve moda dünyası, cinsiyet kalıplarını aşarak sürekli bir değişim içinde. Günümüzde kadınların gardıroplarında yer alan birçok parça, aslında erkek modasının birer mirası. İşte erkekler için üretilen ancak günümüzde kadınların kullandığı eşyalar ve ilginç hikayeleri...
Pedler- Savaştan Kadın Sağlığına: İlk olarak yaralı askerlerin kanamalarını durdurmak için tasarlanan pedler, zamanla kadınların ihtiyaçlarına cevap veren bir ürüne dönüştü. Benjamin Franklin’in icadı olan bu basit parça, hemşirelerin de ilgisini çekerek adet dönemlerinde kullanılmaya başlandı.
Yüksek Topuklular- Erkeklerin Uzun Boylu Hayali: 15. yüzyıl İran'ında askerler tarafından üzengide daha sağlam durmak için kullanılan yüksek topuklular, zamanla Avrupa'ya taşındı. Erkek aristokratlar, bu ayakkabıları daha uzun ve etkileyici görünmek için tercih etti. Ancak moda dünyasının dönüşümüyle birlikte yüksek topuklular, kadınların şıklık sembolü haline geldi.
El Çantaları- Erkeklerin Cüzdanları Kadınların Stil Simgesi: Eskiden erkeklerin paralarını taşımak için kullandığı küçük çantalar, zamanla kadınların vazgeçilmezi oldu. Pratikliği ve şıklığı bir araya getiren el çantaları, artık kadınların kişisel eşyalarını taşımanın yanı sıra stilini tamamlayan bir aksesuar olarak kullanılıyor.
Crop Top: Spor Salonlarından Moda Pistlerine: Vücut geliştiricilerin antrenman sırasında üstlerini kısaltarak ortaya çıkardığı crop top, zamanla kadınların gardıroplarına yerleşti. Rahatlığı ve modern görünümüyle dikkat çeken crop top, günümüzde sokak modasının vazgeçilmez parçalarından biri haline geldi.