Erkekler İçin Üretilen Ama Kadınların Kullandığı Bu Eşyaları İlk Kez Duyacaksınız: Ped, Crop Top, Topuklu Ayakkabı...

Şıklık ve moda dünyası, cinsiyet kalıplarını aşarak sürekli bir değişim içinde. Günümüzde kadınların gardıroplarında yer alan birçok parça, aslında erkek modasının birer mirası. İşte erkekler için üretilen ancak günümüzde kadınların kullandığı eşyalar ve ilginç hikayeleri...

Pedler- Savaştan Kadın Sağlığına: İlk olarak yaralı askerlerin kanamalarını durdurmak için tasarlanan pedler, zamanla kadınların ihtiyaçlarına cevap veren bir ürüne dönüştü. Benjamin Franklin’in icadı olan bu basit parça, hemşirelerin de ilgisini çekerek adet dönemlerinde kullanılmaya başlandı.