Erkekler Günü Ne Zaman 2025? Dünya Erkekler Günü Var mı, Kutlanıyor mu? İşte Erkekler Günü Tarihi
Birleşmiş Milletler tarafından Dünya Kadınlar Günü her yıl 8 Mart tarihinde kutlanıyor. Dünya Kadınlar Günü bu yıl cumartesi gününe denk gelirken erkeklere özel bir kutlama gününün olup olmadığı Google üzerinden araştırılmaya başlandı. Peki Dünya Erkekler Günü var mı, ne zaman, kutlanıyor mu? İşte erkekler günü tarihçesi…
Kaynak: Haber Merkezi
8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün kutlanmasıyla birlikte, birçok kişi Dünya Erkekler Günü’nün olup olmadığını merak etmeye başladı. Pek sık gündeme gelmese de, International Men's Day olarak da bilinen Dünya Erkekler Günü dünya genelinde kutlanan özel günlerden biri olarak öne çıkıyor. Peki Dünya Erkekler Günü ne zaman? İşte Erkekler Günü’nün anlamı ve tarihi…
DÜNYA ERKEKLER GÜNÜ VAR MI, NE ZAMAN?
Uluslararası Erkekler Günü (International Men’s Day - IMD), her yıl 19 Kasım’da kutlanıyor. Birleşmiş Milletler tarafından da desteklenen bu özel gün, erkeklerin toplumdaki rolüne ve erkek sağlığı gibi konulara dikkat çekmek amacıyla düzenleniyor.
DÜNYA ERKEKLER GÜNÜ’NÜN TARİHİ
Bu özel gün ilk olarak Prof. Dr. Thomas Oaster tarafından 7 Şubat 1992’de bir proje olarak ortaya atıldı. Ancak resmi olarak kutlanması ilk kez 1999 yılında Trinidad ve Tobago’da gerçekleşti. O tarihten itibaren giderek daha fazla ülke tarafından benimsenen Dünya Erkekler Günü, UNESCO tarafından da desteklenen bir etkinlik haline geldi.
DÜNYA ERKEKLER GÜNÜ TÜRKİYE’DE KUTLANIYOR MU?
Günümüzde 70’ten fazla ülke tarafından kutlanan Dünya Erkekler Günü, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Kanada, Avustralya, Hindistan, Fransa, İtalya, Çin, Norveç, Pakistan, Romanya, Güney Afrika, Ukrayna ve Jamaika gibi pek çok ülkede resmi veya toplumsal etkinliklerle anılıyor.