Erkekler Günü Ne Zaman 2025? Dünya Erkekler Günü Var mı, Kutlanıyor mu? İşte Erkekler Günü Tarihi

DÜNYA ERKEKLER GÜNÜ’NÜN TARİHİ

Bu özel gün ilk olarak Prof. Dr. Thomas Oaster tarafından 7 Şubat 1992’de bir proje olarak ortaya atıldı. Ancak resmi olarak kutlanması ilk kez 1999 yılında Trinidad ve Tobago’da gerçekleşti. O tarihten itibaren giderek daha fazla ülke tarafından benimsenen Dünya Erkekler Günü, UNESCO tarafından da desteklenen bir etkinlik haline geldi.