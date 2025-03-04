En Zor Affeden Burçlar Belli Oldu: Tek Kalemde Silip Arkalarına Asla Bakmıyorlar!

KOVA BURCU (20 Ocak - 18 Şubat)

Kovalar, yardımsever ve anlayışlı kişilikleriyle bilinir. Harika bir mizah anlayışları, samimi tavırları ve iyi birer dost olmaları onları oldukça sevilen kişiler yapar. Ancak onları gerçekten incitirseniz, geri dönüşü olmayan bir yola girebilirsiniz.

Affetme konusunda katıdırlar. Bir kez kırıldıklarında, size karşı duygusal bağlarını keserler.

Sessizce uzaklaşırlar. Kavga etmek ya da intikam almak yerine sizi hayatlarından tamamen çıkarırlar.

İkinci bir şans vermeye sıcak bakmazlar. Bu nedenle Kova burçlarıyla iletişimde dikkatli olmak önemlidir.