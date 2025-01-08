En Tembel Kan Grubu Belli Oldu: Onlar Adım Atmaya Bile Üşeniyor

Yapay zekaya göre, bir kan grubunun diğerlerinden daha tembel olarak adlandırılması mümkündür. Ancak bu değerlendirme, kan grubuna özgü bazı kişilik özelliklerinden kaynaklanıyor olabilir. Bu bağlamda, yapay zeka en tembel kan grubunun B grubu olduğunu belirtti.

Bunun nedenleri arasında, B grubuna sahip kişilerin özgür ruhlu ve rahat bir yapıya sahip olmaları gösteriliyor. Bu özellikler, bazı durumlarda tembellik olarak algılanabilecek davranışlara yol açabiliyor. İşte, B kan grubunun tembellikle ilişkilendirilmesinin bazı nedenleri: