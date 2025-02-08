En Kötü Araba Kullanan Şehirler Belli Oldu: Buradaki Sürücüler Ehliyeti Bakkaldan Almış Gibi Sürüyor

Türkiye'de son yıllarda trafik kurallarına daha sıkı denetim uygulanmasına rağmen, bazı şehirlerde sürücülerin yayalara karşı duyarlılığı düşük seviyede seyrediyor. Yapılan son araştırmalarla birlikte trafikte en kötü araba kullanan sürücülerin şehirleri belli oldu.