En Kötü Araba Kullanan Şehirler Belli Oldu: Buradaki Sürücüler Ehliyeti Bakkaldan Almış Gibi Sürüyor
Türkiye'de en kötü araba kullanan şehirler belli oldu. O ilde yaşayan sürücüler trafikte seyir halindeyken, ehliyeti adeta bakkaldan almış gibi davranıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye'de son yıllarda trafik kurallarına daha sıkı denetim uygulanmasına rağmen, bazı şehirlerde sürücülerin yayalara karşı duyarlılığı düşük seviyede seyrediyor. Yapılan son araştırmalarla birlikte trafikte en kötü araba kullanan sürücülerin şehirleri belli oldu.
Bu şehirde yaşayan sürücüler ehliyetini adeta bakkaldan almış gibi davranarak yayalara çok az saygı gösteriyor. Özellikle yoğun trafik yaşanan bu bölgelerde yayaların güvenliği ciddi şekilde tehlike altında.
İŞTE EN KÖTÜ ARABA KULLANAN ŞEHİRLER
5- ADANA
4- İSTANBUL
3- GAZİANTEP
2- KOCAELİ
1- SAKARYA