En İyi Android Telefonlar Belli Oldu: O Model Açık Ara Öne Geçti

Kalite testleriyle ünlü AnTuTu, Şubat 2025’in en güçlü Android telefonlarını açıkladı.

Kaynak: Haber Merkezi

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En İyi Android Telefonlar Belli Oldu: O Model Açık Ara Öne Geçti - Resim: 1

Akıllı telefon dünyasında performans yarışı hız kesmeden devam ederken, popüler kıyaslama platformu AnTuTu, Şubat 2025'in en güçlü Android telefonlarını duyurdu. Her yıl olduğu gibi bu yılın modellerinin karşılaştırıldığı listede orta segment cihazlara da dikkat çekildi. İşte AnTuTu'nun açıkladığı, Şubat 2025'in en güçlü Android telefonları…

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En İyi Android Telefonlar Belli Oldu: O Model Açık Ara Öne Geçti - Resim: 2

ŞUBAT 2025'İN EN GÜÇLÜ ANDROID TELEFONLARI

OnePlus Ace 5 Pro

vivo X200 Pro

Red Magic 10 Pro+

iQOO 13

iQOO Neo 10 Pro

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En İyi Android Telefonlar Belli Oldu: O Model Açık Ara Öne Geçti - Resim: 3

OnePlus 13

Realme GT7 Pro

Oppo Find X8 Pro

Redmi K80 Pro

Oppo Find X8

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