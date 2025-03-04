En İyi Android Telefonlar Belli Oldu: O Model Açık Ara Öne Geçti

Akıllı telefon dünyasında performans yarışı hız kesmeden devam ederken, popüler kıyaslama platformu AnTuTu, Şubat 2025'in en güçlü Android telefonlarını duyurdu. Her yıl olduğu gibi bu yılın modellerinin karşılaştırıldığı listede orta segment cihazlara da dikkat çekildi. İşte AnTuTu'nun açıkladığı, Şubat 2025'in en güçlü Android telefonları…