En İyi Android Telefonlar Belli Oldu: O Model Açık Ara Öne Geçti
Kalite testleriyle ünlü AnTuTu, Şubat 2025’in en güçlü Android telefonlarını açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Akıllı telefon dünyasında performans yarışı hız kesmeden devam ederken, popüler kıyaslama platformu AnTuTu, Şubat 2025'in en güçlü Android telefonlarını duyurdu. Her yıl olduğu gibi bu yılın modellerinin karşılaştırıldığı listede orta segment cihazlara da dikkat çekildi. İşte AnTuTu'nun açıkladığı, Şubat 2025'in en güçlü Android telefonları…
ŞUBAT 2025'İN EN GÜÇLÜ ANDROID TELEFONLARI
OnePlus Ace 5 Pro
vivo X200 Pro
Red Magic 10 Pro+
iQOO 13
iQOO Neo 10 Pro
OnePlus 13
Realme GT7 Pro
Oppo Find X8 Pro
Redmi K80 Pro
Oppo Find X8