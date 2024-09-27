En Çapkın Meslekler Belli oldu: İlk Sıradaki Mesleğe Kimse İnanamadı

Duygusal bağların iş yerlerinde yaygın olduğu da gözlemleniyor. Araştırmalar, çalışanların yoğun iş temposunda kendilerini en iyi anlayan kişilere, yani meslektaşlarına ilgi duymalarının arttığını gösteriyor. Bu durum, benzer mesleki zorlukları paylaşan bireyler arasında güçlü duygusal bağların oluşmasına neden oluyor.