En Çapkın Meslekler Belli oldu: İlk Sıradaki Mesleğe Kimse İnanamadı
Aldatma oranları meslek gruplarına göre incelendiğinde, en çapkın ve eşlerini en çok aldatan sektör belli oldu. Listenin başındaki mesleği görenler inanamadı.
Kaynak: Haber Merkezi
Araştırmalara göre, eş aldatmalarının büyük bir kısmı iş yerinde gerçekleşiyor. Anket verilerine dayanarak, ilişkilerin yüzde 85'inin iş ortamında başladığı belirtiliyor. Bu durumun temel sebeplerinden biri, çalışanların iş stresinden kaçma ihtiyacı olarak değerlendiriliyor.
Çalışmalar, ofislerin sosyal bir alan sunarak, çalışanların birbirleriyle bağlantı kurmalarına olanak tanıdığını vurguluyor. Ortak öğle yemekleri, kahve molaları ve iş ile ilgili paylaşımlar, çalışanlar arasında duygusal ve fiziksel ilişkilerin gelişmesine zemin hazırlıyor.
Duygusal bağların iş yerlerinde yaygın olduğu da gözlemleniyor. Araştırmalar, çalışanların yoğun iş temposunda kendilerini en iyi anlayan kişilere, yani meslektaşlarına ilgi duymalarının arttığını gösteriyor. Bu durum, benzer mesleki zorlukları paylaşan bireyler arasında güçlü duygusal bağların oluşmasına neden oluyor.
İLK SIRADAKİ MESLEK ŞAŞIRTTI
Aldatma oranları meslek gruplarına göre incelendiğinde, en çok sadakatsizliğin görüldüğü sektörlerin başında satış sektörü geliyor; bu sektörde çalışanlar yüzde 14,5 oranıyla en yüksek orana sahip. Düzensiz çalışma saatleri ve sık etkinlikler, bu çalışanları sadakatsizliğe iten faktörler arasında sayılmakta.
İkinci sırada, yüzde 13,7 ile öğretmenler, akademisyenler ve diğer eğitimciler bulunuyor. Eğitim alanında çalışan bireyler, yoğun ve stresli iş ortamlarında meslektaşlarına karşı duygusal veya fiziksel yakınlık geliştirme eğilimindeler.
Üçüncü sırada ise sağlık sektörü çalışanları yer alıyor. Uzun ve belirsiz çalışma saatleri, gece vardiyaları ve yoğun stres, sağlık çalışanlarını duygusal destek arayışına yönlendirmekte. Bu bağlamda, aynı alanda çalışan meslektaşlarıyla kurulan ilişkiler, bu destek arayışının önemli bir parçasını oluşturuyor.
EN ÇAPKIN MESLEKLER
1.Satış
2.Öğretmenler ve akademisyenler
3.Sağlık çalışanları
4.Taşımacılık ve lojistik
5.Etkinlik yönetimi
6.Mühendislik ve imalat
7.İnşaat
8.Muhasebe, bankacılık ve finans
9.Bilgi teknolojileri (IT)
10.Silahlı kuvvetler