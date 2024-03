Emekli oldu, hobi olarak bu işe başladı: Görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor!

"HEP KENDİM YAPTIM"

Tamamen ahşaptan yapılan evi hiçbir ustanın yardımı olmadan kendi emekleriyle yaptığına vurgu yapan Ali Hamdi Uzunhasanoğlu, "Emekli olduktan sonra hobi olarak arıcılık ve inşaat işleriyle uğraşıyorum. İnşaat işlerini çok seviyorum ve bu işlere hala devam etmekteyim. Bana diyorlar ki sen inşaat sektöründe doktorsun. Ben inşaat doktoruyum. Ben bir gün buraya geldim. Böyle durdum burada. Dedim burada her tarafı görmek şartıyla bir kamelya düşündüm. Her tarafı cam olacaktı be burada kar yağarken ben uzandığım yerden manzarayı seyretmeyi düşündüm. Burada yapıya başladım. Önce bir tarafını yaptım. Yukarı çıktım ve baktım manzara çok güzel. Dedim bu böyle olmayacak. Ben bunu daha detaylı bir şey yapayım. Bir tarafını bir tarafını daha yaptıktan sonra düşündüm ki bu da yetmez. Bu sefer diğer tarafının inşasını da yaptım. Ondan sonra içinin donatımına başladık. Evi bu şekle soktuk. Şimdi bu gördüğümüz evde hiçbir usta gelip çivi çakmamıştır. Hep kendim yaptım" dedi.