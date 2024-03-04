Emekli oldu, hayatını bu işe adadı: Dağ dağ geziyor!

"KOMŞULARIMIZ DA FAYDALANIYOR"

İkamet ettiği eski TOKİ konutlarında bulunan ormanlık alandaki meyve ağaçlarını da aşıladığını belirten Cırık, "İkamet ettiğim bölge ormanlık alana sınır olduğu içi oralardaki ağaçları da aşılıyorum, komşularımız da oradaki ağaçlardan faydalanıyor. Onların da hayır duasını alıyorum" diye konuştu.