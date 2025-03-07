Ellerinizi Şekerle Yıkayın Bu Dertten Kurtulun: Etkisine İnanamayacaksınız

Özellikle kış aylarında soğuk hava, düşük nem ve sık el yıkama gibi faktörler, ellerimizin kurumasına ve çatlamasına neden olur. Cildin doğal nem bariyeri zarar gördüğünde, ellerimiz gergin, kuru ve hatta ağrılı hale gelebilir. Ancak şeker, doğal bir peeling etkisi yaparak ölü deri hücrelerini nazikçe temizler ve cildin yenilenmesini sağlar. Şeker granülleri, cilde masaj yaparak kan dolaşımını hızlandırır ve cildin daha parlak ve canlı görünmesine yardımcı olur.