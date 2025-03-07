Ellerinizi Şekerle Yıkayın Bu Dertten Kurtulun: Etkisine İnanamayacaksınız
Soğuk havalar, sık el yıkama ve temizlik ürünleri derinin nem dengesini bozarak ellerde kuruluk, çatlak ve gerginlik hissine neden olur. Ancak herkesin evinde bulunan şekerin, cilt yüzeyindeki ölü deriyi temizleyip elleri ipek gibi yumuşacık yaptığı ortaya çıktı.
Kaynak: Haber Merkezi
Özellikle kış aylarında soğuk hava, düşük nem ve sık el yıkama gibi faktörler, ellerimizin kurumasına ve çatlamasına neden olur. Cildin doğal nem bariyeri zarar gördüğünde, ellerimiz gergin, kuru ve hatta ağrılı hale gelebilir. Ancak şeker, doğal bir peeling etkisi yaparak ölü deri hücrelerini nazikçe temizler ve cildin yenilenmesini sağlar. Şeker granülleri, cilde masaj yaparak kan dolaşımını hızlandırır ve cildin daha parlak ve canlı görünmesine yardımcı olur.
ŞEKER PEELİNGİNİN YAPILIŞI
1 yemek kaşığı toz şeker ve 1 yemek kaşığı zeytinyağı veya hindistancevizi yağını iyice karıştırın.
Karışımı ellerinize nazikçe masaj yaparak uygulayın. Özellikle kuru ve çatlamış bölgelere odaklanın.
Karışımı ellerinizde 5-10 dakika bekletin.
Ilık suyla durulayın ve ellerinizi nazikçe kurulayın.
Ellerinize nemlendirici krem uygulayın.
Peelingi haftada 1-2 kez uygulayabilirsiniz.