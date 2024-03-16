Ekipler harekete geçti, Sivas'ta köyü tehdit ediyor!

"ÇATLAKLAR TESPİT EDİLDİ"

68 haneli köyü incelediklerini ifade eden AFAD İl Müdürü Cezmi Türkmen, "Divriği ilçemize bağlı Olukman köyünde 2023 yılı içerisinde köy muhtarımız tarafından AFAD Müdürlüğü’müze verilmiş bir dilekçe var. Köyün 68 hane olduğu ve köyün üst bölgesinde eğimi yüksek olan bir bölgede kaya düşme riskinin yüksek olduğu, zaman zaman sel yaşadıklarını ifade eden dilekçe verildi. Köy muhtarımız buralar ile ilgili araştırma yapılmasını istedi. Bizim Jeoloji, Jeofizik ve Harita Mühendisi arkadaşlarımız 2023 yılı içerisinde 3 kere giderek enine boyuna İnsansız Hava Araçları ile bakılarak çatlaklar tespit edildi" dedi.