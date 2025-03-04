Duvardaki Soba İsi Lekesini Silgi Gibi Siliyor: Temizlik Suyuna 1 Kaşık Ekleyince Duvar Yeni Boyanmış Gibi Oluyor

Sobadan geriye kalan inatçı is lekeleri, temizlik sırasında çoğu zaman zorlayıcı olabilir. Ancak, temizlik suyuna ekleyeceğiniz doğal malzemeler sayesinde bu lekelerden pratik bir şekilde kurtulabilirsiniz. Bu yöntemle duvarlarınız adeta yeni boyanmış gibi parlak ve tertemiz görünecek. İşte, is lekelerini silgi gibi silecek ve evinizi yenileyecek doğal temizlik önerileri...

SOBA İSİ LEKESİNİ ÇIKARTAN YÖNTEM

Evde bulunan birkaç doğal malzeme ile sobadan kalan is lekelerini yok etmek mümkün. Karbonat, sirke, limon suyu ve arap sabunu gibi ürünlerle hem yüzeyleri derinlemesine temizleyebilir hem de kötü kokulardan kurtulabilirsiniz.