Duvardaki Soba İsi Lekesini Silgi Gibi Siliyor: Temizlik Suyuna 1 Kaşık Ekleyince Duvar Yeni Boyanmış Gibi Oluyor

1. Karbonat: Temizliğin Güçlü Yardımcısı

Karbonat, is lekelerini temizlemede en etkili doğal çözücülerden biridir. Doğal yapısı sayesinde hem kirleri yüzeyden arındırır hem de kötü kokuları nötralize eder. Karbonatı su ile karıştırarak macun kıvamına getirin ve is lekesinin bulunduğu bölgelere uygulayın. 15-20 dakika beklettikten sonra nemli bir bezle silin veya su ile durulayın. Karbonat, yüzeyleri çizmeden nazikçe temizler ve is lekelerini yok eder.

2. Sirke: Asidik Yapısıyla İs Lekelerine Son

Sirke, temizlikte vazgeçilmez doğal ürünlerden biridir. Özellikle beyaz sirke, asidik yapısı sayesinde is ve kirleri hızla çözer. Bir kaşık beyaz sirkeyi suyla karıştırarak sprey şişesine koyun ve lekeli bölgelere püskürtün. 10-15 dakika bekledikten sonra nemli bir bezle silerek yüzeyi temizleyin. Sirke, is lekelerini söküp atarken aynı zamanda ortamı ferahlatır ve soba yüzeyini parlatır.