Duş Başlıklarındaki Su Lekesi ve Kireçlenmeyi Anında Yok Ediyor: Sadece 10 Dakika Yetiyor

Banyodaki musluk ve duş başlıklarında zaman içinde su ve nemle temas nedeniyle kireçlenme ve hatta paslanma görülebilir. Ancak evde bulunan basit malzemelerle kireçten kurtulmak mümkün. İşte etkili temizlik yöntemleri:

1. LİMON SUYU VE TUZ

Uzmanlara göre, limon suyu ve tuz birleştiğinde güçlü bir doğal kireç çözücü görevi görüyor. Limonun içerdiği sitrik asit, kireç tabakasını çözerek sert su lekelerini yok ediyor. Tuz ise yüzeyde nazik bir peeling etkisi yaratarak kalıntıları kolayca temizliyor.

NASIL UYGULANIR?

Bir limonu ortadan kesin ve üzerine tuz serpin.

Kireçli yüzeyleri limonla ovalayın.

10-15 dakika beklettikten sonra durulayın.