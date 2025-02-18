Duş Başlıklarındaki Su Lekesi ve Kireçlenmeyi Anında Yok Ediyor: Sadece 10 Dakika Yetiyor
Zamanla musluklarda, duş başlıklarında ve banyo yüzeylerinde biriken kireç lekeleri, hem kötü bir görüntü oluşturuyor hem de su akışını engelleyerek kullanım ömrünü kısaltabiliyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Banyodaki musluk ve duş başlıklarında zaman içinde su ve nemle temas nedeniyle kireçlenme ve hatta paslanma görülebilir. Ancak evde bulunan basit malzemelerle kireçten kurtulmak mümkün. İşte etkili temizlik yöntemleri:
1. LİMON SUYU VE TUZ
Uzmanlara göre, limon suyu ve tuz birleştiğinde güçlü bir doğal kireç çözücü görevi görüyor. Limonun içerdiği sitrik asit, kireç tabakasını çözerek sert su lekelerini yok ediyor. Tuz ise yüzeyde nazik bir peeling etkisi yaratarak kalıntıları kolayca temizliyor.
NASIL UYGULANIR?
Bir limonu ortadan kesin ve üzerine tuz serpin.
Kireçli yüzeyleri limonla ovalayın.
10-15 dakika beklettikten sonra durulayın.
2. SİRKE İLE GÜÇLÜ KİREÇ TEMİZLİĞİ
Sirke, içerdiği asetik asit sayesinde kireci hızla çözen doğal bir temizleyicidir. Özellikle duş başlıklarında biriken kireç için etkili bir çözümdür.
NASIL UYGULANIR?
Bir bezi yarı yarıya su ve sirke karışımına batırın.
Bu bezi duş başlığına sararak en az bir saat bekletin.
Süre sonunda yumuşayan kireci nemli bir süngerle silerek temizleyin.
3. KARBONAT İLE DERİNLEMESİNE TEMİZLİK
Karbonat, doğal bir temizleyici olarak kireç lekelerini söküp atıyor. Hafif aşındırıcı etkisi sayesinde, özellikle sertleşmiş kireç tabakalarında etkili sonuç veriyor.
NASIL UYGULANIR?
Karbonat ve suyu karıştırarak macun kıvamında bir karışım hazırlayın.
Karışımı kireçli bölgelere sürün ve 20 dakika bekletin.
Ardından süngerle ovarak durulayın.