Dünyayı Kasıp Kavurmuştu: Dev Uygulama App Store ve Play Store’a Geri Döndü!
ABD’de kısa süreliğine erişim engeli getirilen TikTok, yeniden Google Play Store ve App Store’daki yerini aldı. Google ve Apple yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, 19 Ocak’ta platformlardan kaldırılan uygulamanın tekrar indirilebilir hale geldiği bildirildi.
Kaynak: Haber Merkezi
TikTok’un ABD’deki erişim engeli nedeniyle Google ve Apple’ın uygulama mağazalarından kaldırıldığı belirtilirken, söz konusu engelin kaldırılmasıyla uygulamanın yeniden indirilebileceği duyuruldu. Daha önce cihazında TikTok bulunan kullanıcılar uygulamayı kullanmaya devam edebilmişti, ancak 19 Ocak’tan bu yana yeni indirme işlemleri yapılamıyordu.
TRUMP’TAN TİKTOK AÇIKLAMASI
ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada TikTok’un bir Amerikan şirketine satılmaması halinde yasaklanmasını öngören yasanın uygulanmasının 75 günlüğüne askıya alındığını hatırlattı. Trump, bu sürenin uzatılabileceğini ifade ederek, “TikTok’un yasaklanmasını istemiyoruz ancak yasağın kaldırılması için en az yüzde 50’sinin bir ABD şirketine devredilmesi gerekiyor. Satış ya da kapatma kararı bizim elimizde.” dedi.
Trump, Çin’in satışa onay vermemesi durumunda ülkeye yönelik ek gümrük tarifeleri uygulanabileceğini de dile getirdi.
TİKTOK VE VERİ GÜVENLİĞİ TARTIŞMALARI
ABD yönetimi, TikTok’un yasaklanmasını gündeme getiren temel gerekçelerden biri olarak veri güvenliği endişelerini öne sürüyor. Uygulamanın çatı şirketi ByteDance’in Çin merkezli olması nedeniyle, Çin yasaları gereği kullanıcı verilerini hükümetle paylaşma yükümlülüğü bulunduğu belirtiliyor.
TikTok’un ABD’de faaliyetlerine devam edebilmesi için Trump yönetiminin bu güvenlik endişelerine çözüm bulması gerekiyor. TikTok’un geleceği, ABD’de yasal süreçlerin nasıl şekilleneceğine ve potansiyel bir şirket devrinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine bağlı olacak.