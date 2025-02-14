Dünyayı Kasıp Kavurmuştu: Dev Uygulama App Store ve Play Store’a Geri Döndü!

TRUMP’TAN TİKTOK AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada TikTok’un bir Amerikan şirketine satılmaması halinde yasaklanmasını öngören yasanın uygulanmasının 75 günlüğüne askıya alındığını hatırlattı. Trump, bu sürenin uzatılabileceğini ifade ederek, “TikTok’un yasaklanmasını istemiyoruz ancak yasağın kaldırılması için en az yüzde 50’sinin bir ABD şirketine devredilmesi gerekiyor. Satış ya da kapatma kararı bizim elimizde.” dedi.

Trump, Çin’in satışa onay vermemesi durumunda ülkeye yönelik ek gümrük tarifeleri uygulanabileceğini de dile getirdi.