Dünyanın Kırmızı İncisi Olarak Biliniyor! Sadece 4 Hafta Tüketenin Beyni Zehir Gibi Çalışıyor

Bir kase nar, sadece 93 kalori içermesine rağmen vücuda önemli miktarda enerji sağlıyor. Ayrıca 2,30 gram protein, 20,88 gram karbonhidrat ve 0,14 gram yağ barındırıyor. Her gün bir kase nar tüketmek, birçok sağlık sorununa karşı koruyucu bir kalkan oluşturabilir.

TANSİYONU DÜZENE SOKUYOR

Yüksek tansiyon problemi yaşayanlar için nar, doğal bir destek olabilir. Yapılan araştırmalar, düzenli olarak nar suyu tüketiminin sistolik kan basıncını düşürerek hipertansiyon hastalarına yardımcı olabileceğini ortaya koyuyor.