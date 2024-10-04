Dünyanın Gelmiş Geçmiş En Büyük Yılanı Titanoboa: 60 Milyon Yıl Öncesinden Geliyor! Bir İnsanı Tek Seferde Yutabilir
1,25 ton (1,13 metrik ton) ağırlığında olan Titanoboa cerrejonensis, bir korku filmi senaryosunda yer alan kurgusal bir canavar değil, bir zamanlar Güney Amerika'nın nemli ormanlarında ve nehirlerinde dolaşan gerçek bir varlıktır. Titanoboa, şimdiye kadar keşfedilen en büyük yılan türü olarak kayıtlara geçmiştir.
Kaynak: Haber Merkezi
Dünya üzerinde yaşamış en büyük yılan olarak kayıtlara geçen Titanoboa, 66 milyon yıl önce gezegenimizi saran devasa boyutlarıyla dikkat çekiyordu. Boyutlarıyla yarattığı etki, gerçekten devasa olan az sayıdaki hayvanlar arasında yer alıyor. Muazzam kilolarına rağmen ayılar ve filler gibi diğer büyük hayvanlar bile, Titanoboa gibi dev yaratıklarla boy ölçüşemiyor. Genellikle dinozorların büyükliğiyle övünülse de, Titanoboa gibi dev bir sürüngenden de bahsetmek gerekiyor.
Titanoboa cerrejonensis, yaklaşık 66-56 milyon yıl önce Paleosen döneminde Güney Amerika’nın tropik ormanlarında yaşamıştı. Dinozorların neslinin tükenmesiyle oluşan ekosistem boşluğunu dolduran bu dev yılan, yaşadığı ormanların en büyük yırtıcısı haline geldi.
Kuzey Kolombiya'daki Cerrejón bölgesinde, dünyanın en zengin fosil yataklarından biri olan bir madende Titanoboa'nın kalıntıları ortaya çıkarıldı. Araştırmacılar, bulunan iki iyi korunmuş omurgayı günümüz yılanlarıyla karşılaştırarak yaklaşık boyutlarını hesapladı. Titanoboa'nın uzunluğunun 12,8 ila 14,3 metre arasında, ağırlığının ise bir tondan fazla olduğu tahmin ediliyor. Bu dev yılan, sık ormanlık ve bataklık alanlarda yaşamış olup, o dönemdeki diğer hayvanlar için büyük bir tehdit oluşturuyordu.
Smithsonian Tropikal Araştırma Enstitüsü’nden paleontolog Carlos Jaramillo, Smithsonian Magazine ile yaptığı röportajda, “Cerrejón, dünyanın herhangi bir yerinde antik tropik bir ekosistemi anlamak için en iyi ve muhtemelen tek penceredir” ifadelerini kullandı. Bulunan fosiller Titanoboa’nın Boidae familyasına ait olduğunu gösterdi. Bu yılanın muhtemelen zehirli olmayan bir tür olduğu düşünülüyor. Titanoboa, günümüzdeki boa yılanlarından pek farklı değildi, ancak avını dev çeneleriyle yakalayarak pusuya yatan bir yırtıcıydı.
Madende dev kaplumbağalara veya timsah benzeri türlerin fosillerinin de bulunması, Titanoboa'nın muhtemel avlarının bu türlerden oluştuğunu düşündürüyor. Titanoboa’nın devasa boyutu göz önüne alındığında, araştırmacılar bu yaratığın metabolizmasını desteklemek için tropik bölgelerde ortalama sıcaklığın en az 30-34°C olması gerektiğini belirtiyor. Bu durum, fosillerin Titanoboa’ya dair bilgiler sunmanın yanı sıra, yaşadığı çevre hakkında da önemli veriler sağlıyor.
TİTANOBOA'NIN SONU
Titanoboa'nın nesli, Kretase-Tersiyer Yok Oluş Olayı olarak bilinen büyük bir kitlesel yok oluş sırasında sona erdi. Bu olay, yaklaşık 66 milyon yıl önce gerçekleşti ve pek çok dinozor türü gibi Titanoboa'nın da yaşamını sonlandırdığı düşünülmektedir. İklim değişiklikleri ve habitat kaybı da Titanoboa'nın neslinin tükenmesinde rol oynamış olabilir.