Dünyanın Gelmiş Geçmiş En Büyük Yılanı Titanoboa: 60 Milyon Yıl Öncesinden Geliyor! Bir İnsanı Tek Seferde Yutabilir

Titanoboa cerrejonensis, yaklaşık 66-56 milyon yıl önce Paleosen döneminde Güney Amerika’nın tropik ormanlarında yaşamıştı. Dinozorların neslinin tükenmesiyle oluşan ekosistem boşluğunu dolduran bu dev yılan, yaşadığı ormanların en büyük yırtıcısı haline geldi.

Kuzey Kolombiya'daki Cerrejón bölgesinde, dünyanın en zengin fosil yataklarından biri olan bir madende Titanoboa'nın kalıntıları ortaya çıkarıldı. Araştırmacılar, bulunan iki iyi korunmuş omurgayı günümüz yılanlarıyla karşılaştırarak yaklaşık boyutlarını hesapladı. Titanoboa'nın uzunluğunun 12,8 ila 14,3 metre arasında, ağırlığının ise bir tondan fazla olduğu tahmin ediliyor. Bu dev yılan, sık ormanlık ve bataklık alanlarda yaşamış olup, o dönemdeki diğer hayvanlar için büyük bir tehdit oluşturuyordu.