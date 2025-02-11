Dünyanın En Tehlikeli Yolu Belli Oldu: Türkiye'den Bakın Hangi Yollar Listede
Bu yollarda araç kullanmak gerçekten cesaret istiyor. Yapılan araştırmalar sonucunda dünyanın en tehlikeli yolları belli oldu. Türkiye'den de 2 yol bu listeye girdi.
Kaynak: Haber Merkezi
Dünyanın en tehlikeli yolları belli oldu. Türkiye'den de 2 yol bu listeye girdi. Bayburt-Trabzon arasında bulunan yol dünyanın en tehlikeli yollarından 13'üncü sırada kayıtlara geçti. Sisle kaplanan derin virajlardan oluşan yol, Türkiye’nin en zorlu yolları arasında yer alıyor.
Ayrıca Erzincan'da bulunan Son-Kemaliye Taş Yolu da dünyanın en tehlikeli yolları arasında 14'üncü sırada yer aldı. Özellikle sisli havalarda görünürlüğün sıfıra yakın olduğu derin virajları ile sürücüler için adeta bir sınav niteliğinde.
DÜNYANIN EN TEHLİKELİ YOLU BELLİ OLDU
1-) Guoliang Tünel Yolu
Çin
2-) Trollstigen Yolu
Norveç
3-) Tianmen Dağ Yolu
Çin
4-) Kuzey Lungas Yolu
Bolivya / Güney Amerika
5-) Rohtang La Dağ Geçidi
Hindistan
6-) Dades Gorges
Fas
7-) Stelvio Geçidi
Doğu Alpler / İtalya
8-) Big Sur
Kaliforniya
9-) Atlantik Yolu
Norveç
10-) Seven Mile Köprüsü
Florida
11-) Gois Geçidi
Fransa
12-) Zoti Geçidi
Hindistan
13-) Bayburt-Of Yolu
Trabzon
14-) Son-Kemaliye Taş Yolu
Erzincan