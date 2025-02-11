Dünyanın En Tehlikeli Yolu Belli Oldu: Türkiye'den Bakın Hangi Yollar Listede

Ayrıca Erzincan'da bulunan Son-Kemaliye Taş Yolu da dünyanın en tehlikeli yolları arasında 14'üncü sırada yer aldı. Özellikle sisli havalarda görünürlüğün sıfıra yakın olduğu derin virajları ile sürücüler için adeta bir sınav niteliğinde.