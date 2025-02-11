Dünyanın En Tehlikeli Yolu Belli Oldu: Türkiye'den Bakın Hangi Yollar Listede

Bu yollarda araç kullanmak gerçekten cesaret istiyor. Yapılan araştırmalar sonucunda dünyanın en tehlikeli yolları belli oldu. Türkiye'den de 2 yol bu listeye girdi.

Kaynak: Haber Merkezi

Otoyol
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Dünyanın En Tehlikeli Yolu Belli Oldu: Türkiye'den Bakın Hangi Yollar Listede - Resim: 1

Dünyanın en tehlikeli yolları belli oldu. Türkiye'den de 2 yol bu listeye girdi. Bayburt-Trabzon arasında bulunan yol dünyanın en tehlikeli yollarından 13'üncü sırada kayıtlara geçti. Sisle kaplanan derin virajlardan oluşan yol, Türkiye’nin en zorlu yolları arasında yer alıyor.

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Dünyanın En Tehlikeli Yolu Belli Oldu: Türkiye'den Bakın Hangi Yollar Listede - Resim: 2

Ayrıca Erzincan'da bulunan Son-Kemaliye Taş Yolu da dünyanın en tehlikeli yolları arasında 14'üncü sırada yer aldı. Özellikle sisli havalarda görünürlüğün sıfıra yakın olduğu derin virajları ile sürücüler için adeta bir sınav niteliğinde.

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Dünyanın En Tehlikeli Yolu Belli Oldu: Türkiye'den Bakın Hangi Yollar Listede - Resim: 3

DÜNYANIN EN TEHLİKELİ YOLU BELLİ OLDU

1-) Guoliang Tünel Yolu
Çin

2-) Trollstigen Yolu
Norveç

3-) Tianmen Dağ Yolu
Çin

4-) Kuzey Lungas Yolu
Bolivya / Güney Amerika

5-) Rohtang La Dağ Geçidi
Hindistan

6-) Dades Gorges
Fas

7-) Stelvio Geçidi
Doğu Alpler / İtalya

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Dünyanın En Tehlikeli Yolu Belli Oldu: Türkiye'den Bakın Hangi Yollar Listede - Resim: 4

8-) Big Sur
Kaliforniya

9-) Atlantik Yolu
Norveç

10-) Seven Mile Köprüsü
Florida

11-) Gois Geçidi
Fransa

12-) Zoti Geçidi
Hindistan

13-) Bayburt-Of Yolu
Trabzon

14-) Son-Kemaliye Taş Yolu
Erzincan

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