Dünyanın En Şiddetli Ağrısı Belli Oldu: Doğum Sancısını Bile Geride Bıraktı

ANİDEN VE ŞİDDETLİ BAŞLIYOR

Küme baş ağrıları, genellikle aniden başlıyor ve herhangi bir uyarı belirtisi vermeden etkisini gösteriyor. 15 dakika ile 3 saat arasında sürebilen bu ağrılar, başın bir tarafında yoğunlaşıyor ve özellikle göz çevresinde keskin, yanıcı veya delici bir his oluşturuyor.

Bu şiddetli ağrılarla birlikte gözlerde kızarıklık, şişlik, sulanma, burun tıkanıklığı veya akıntı gibi belirtiler de görülebiliyor. Bilim insanları, küme baş ağrılarının nadir görülmesine rağmen etkisinin son derece yoğun olduğunu ve bu nedenle hayat kalitesini ciddi şekilde düşürdüğünü belirtiyor.