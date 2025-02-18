Dünyanın En Şiddetli Ağrısı Belli Oldu: Doğum Sancısını Bile Geride Bıraktı
Bilimsel bir araştırmaya göre, dünyadaki en dayanılmaz ağrı türü küme tipi baş ağrısı olarak belirlendi. Headache dergisinde yayımlanan çalışmada, bu ağrı türünün doğum sancısından bile daha şiddetli olduğu ortaya konuldu. Aniden ve uyarı vermeden başlayan küme baş ağrıları, yoğun acısıyla dikkat çekiyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Birçok kişi, doğum sancısının en güçlü ağrı türlerinden biri olduğunu düşünse de son yapılan araştırma bu algıyı değiştirdi. Bilim insanları, küme tipi baş ağrılarının, bir insanın deneyimleyebileceği en şiddetli ağrılardan biri olduğunu belirtti. Nadir görülen bu ağrı türü, yaşam kalitesini ciddi şekilde etkileyebiliyor.
ATAKLAR ŞEKLİNDE ORTAYA ÇIKIYOR
Küme baş ağrıları, genellikle "epizodik" olarak adlandırılan ataklar şeklinde ortaya çıkıyor. Bu ataklar, dört ila on iki hafta sürebiliyor ve şiddetli ağrılarla kendini gösteriyor. Amerikalı araştırmacılar, bu ağrıların doğum sancısı, kalp krizi, silahlı yaralanma ve kemik kırıkları gibi dayanılmaz kabul edilen birçok ağrıdan daha güçlü olduğunu tespit etti.
AĞRI ŞİDDETİ 10 ÜZERİNDEN 9,7
Araştırmaya katılan yaklaşık 2 bin kişi, baş ağrısı atakları sırasında hissettikleri ağrıyı diğer şiddetli ağrılarla karşılaştırdı. Katılımcılar, yaşadıkları acıyı 0 ile 10 arasında puanladı ve 7'nin üzerindeki değerler "şiddetli ağrı" olarak kabul edildi.
Sonuçlara göre, küme baş ağrısı 10 üzerinden 9,7 puanla en şiddetli ağrı olarak listenin başında yer aldı. Doğum sancıları ise 7,2 puanla ikinci sırada kaldı. Safra kesesi taşları 5. sırada, ateşli silah yaralanmaları 6. sırada değerlendirildi. Omurga disk kayması 7. sıraya yerleşirken, migrenin neden olduğu şiddetli baş ağrıları 8. sırada konumlandı. Fibromiyalji (vücutta yaygın ağrı ve hassasiyet) 9. sırada yer alırken, kemik kırıkları ise 10. sırada kendine yer buldu.
ANİDEN VE ŞİDDETLİ BAŞLIYOR
Küme baş ağrıları, genellikle aniden başlıyor ve herhangi bir uyarı belirtisi vermeden etkisini gösteriyor. 15 dakika ile 3 saat arasında sürebilen bu ağrılar, başın bir tarafında yoğunlaşıyor ve özellikle göz çevresinde keskin, yanıcı veya delici bir his oluşturuyor.
Bu şiddetli ağrılarla birlikte gözlerde kızarıklık, şişlik, sulanma, burun tıkanıklığı veya akıntı gibi belirtiler de görülebiliyor. Bilim insanları, küme baş ağrılarının nadir görülmesine rağmen etkisinin son derece yoğun olduğunu ve bu nedenle hayat kalitesini ciddi şekilde düşürdüğünü belirtiyor.