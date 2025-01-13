Dünyanın En Kötü Yemekleri Belli Oldu: Listede Bakın Hangi Türk Yemeği Var

Dünyaca ünlü gastronomi platformu TasteAtlas, her yıl olduğu gibi bu sene de en ilginç ve tartışmalı yemekleri bir araya getirerek "En Kötü Yemekler" listesini yayınladı. Bu liste, farklı kültürlerin mutfaklarını ve lezzet anlayışlarını gözler önüne sererken, aynı zamanda damak zevklerinin ne kadar çeşitli olduğunu gösteriyor. Bu yılki listede, Türkiye'den de bir yemek bulunuyor.