Dünyanın En Kötü Yemekleri Belli Oldu: Listede Bakın Hangi Türk Yemeği Var

Ünlü gastronomi platformu TasteAtlas, dünyanın en kötü yemeklerini açıkladı. Listede bakın hangi Türk yemeği bulunuyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Yemek Tarifi
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Dünyanın En Kötü Yemekleri Belli Oldu: Listede Bakın Hangi Türk Yemeği Var - Resim: 1

Dünyaca ünlü gastronomi platformu TasteAtlas, her yıl olduğu gibi bu sene de en ilginç ve tartışmalı yemekleri bir araya getirerek "En Kötü Yemekler" listesini yayınladı. Bu liste, farklı kültürlerin mutfaklarını ve lezzet anlayışlarını gözler önüne sererken, aynı zamanda damak zevklerinin ne kadar çeşitli olduğunu gösteriyor. Bu yılki listede, Türkiye'den de bir yemek bulunuyor.

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Dünyanın En Kötü Yemekleri Belli Oldu: Listede Bakın Hangi Türk Yemeği Var - Resim: 2

DÜNYANIN EN KÖTÜ YEMEKLERİ LİSTESİ

Blodpalt (Finlandiya): Domuz veya ren geyiği kanından yapılan bir tür köfte.

Bocadillo de Sardinas (İspanya): Sardalya sandviçi.

Calskrove (İsveç): Patates, soğan ve tuzlu etle yapılan bir güveç.

Angulas A La Cazuela (İspanya): Genç yılan balığından yapılan bir güveç.

Jellied Eels (İngiltere): Jöleli yılan balığı.

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Dünyanın En Kötü Yemekleri Belli Oldu: Listede Bakın Hangi Türk Yemeği Var - Resim: 3

Ramen Burger (Amerika): Ramen eriştesi ile yapılan hamburger.

Chapalele (Şili): Patates ve unla yapılan bir çeşit ekmek.

Faves A La Catalana (İspanya): Bakla ve kan sosisiyle yapılan bir yemek.

Thorramatur (İzlanda): İzlanda'ya özgü geleneksel bir yemek karışımı.

Kaeng Tai Pla (Tayland): Fermente balık sosuyla yapılan bir çorba.

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Dünyanın En Kötü Yemekleri Belli Oldu: Listede Bakın Hangi Türk Yemeği Var - Resim: 4

TÜRKİYE'DEN KAPUSKA LİSTEDE

Türkiye'den ise kapuska yemeği, en düşük puan alan 67. yemek olarak listeye girdi. Sitede kapuska için yapılan açıklamada, "Kapuska, lahana bazlı geleneksel bir Türk yahnisi olup, farklı malzemelerle çeşitlendirilebilir. Et, bulgur, pilav veya fasulye eklenerek zenginleştirilen kapuska, genellikle soğan, domates, zeytinyağı ve karabiberle pişirilir." denildi.

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