Dünyanın En Kötü Yemekleri Belli Oldu: Listede Bakın Hangi Türk Yemeği Var
Ünlü gastronomi platformu TasteAtlas, dünyanın en kötü yemeklerini açıkladı. Listede bakın hangi Türk yemeği bulunuyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Dünyaca ünlü gastronomi platformu TasteAtlas, her yıl olduğu gibi bu sene de en ilginç ve tartışmalı yemekleri bir araya getirerek "En Kötü Yemekler" listesini yayınladı. Bu liste, farklı kültürlerin mutfaklarını ve lezzet anlayışlarını gözler önüne sererken, aynı zamanda damak zevklerinin ne kadar çeşitli olduğunu gösteriyor. Bu yılki listede, Türkiye'den de bir yemek bulunuyor.
DÜNYANIN EN KÖTÜ YEMEKLERİ LİSTESİ
Blodpalt (Finlandiya): Domuz veya ren geyiği kanından yapılan bir tür köfte.
Bocadillo de Sardinas (İspanya): Sardalya sandviçi.
Calskrove (İsveç): Patates, soğan ve tuzlu etle yapılan bir güveç.
Angulas A La Cazuela (İspanya): Genç yılan balığından yapılan bir güveç.
Jellied Eels (İngiltere): Jöleli yılan balığı.
Ramen Burger (Amerika): Ramen eriştesi ile yapılan hamburger.
Chapalele (Şili): Patates ve unla yapılan bir çeşit ekmek.
Faves A La Catalana (İspanya): Bakla ve kan sosisiyle yapılan bir yemek.
Thorramatur (İzlanda): İzlanda'ya özgü geleneksel bir yemek karışımı.
Kaeng Tai Pla (Tayland): Fermente balık sosuyla yapılan bir çorba.
TÜRKİYE'DEN KAPUSKA LİSTEDE
Türkiye'den ise kapuska yemeği, en düşük puan alan 67. yemek olarak listeye girdi. Sitede kapuska için yapılan açıklamada, "Kapuska, lahana bazlı geleneksel bir Türk yahnisi olup, farklı malzemelerle çeşitlendirilebilir. Et, bulgur, pilav veya fasulye eklenerek zenginleştirilen kapuska, genellikle soğan, domates, zeytinyağı ve karabiberle pişirilir." denildi.