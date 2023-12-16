Dünyanın en kötü 100 yemeğinden biri seçildi, Rizeliler tepki gösterdi

O yemeğe iyi diyen lahanaya laf etti. Onlar saçmaladı. Onların mutfak lezzeti yok. Onlar ne mutfak gördü, ne doğru dürüst yemek yemişler. Onların yedikleri salyangoz, solucan yiyor. Onlar bunları yer başka yedikleri bir şey yok. Hele mısır ekmeği ile çok güzel oluyor. Ben onu ne Adana kebabına değişirim. Bizim lahana çorbamız değişilmez. Dedelerden gelen bir yemektir” ifadelerini kullandı.