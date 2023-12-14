"Dünyanın en iyi yemekleri" listesine 8 Türk lezzeti girdi!

Taste Atlas, 2023 yılının en iyi 100 yemeğini açıkladı. Dünyanın en meşhur lezzetlerini değerlendirerek en iyileri bir listeye toplayan Taste Atlas'ın listesine Türkiye'de 8 lezzet girdi. İşte listeye giren yemekler ve Türk lezzetleri...

"Dünyanın en iyi yemekleri" listesine 8 Türk lezzeti girdi! - Resim: 1

Türk sokak lezzetlerinden kokoreç listeye 79. sıradan girdi. Ancak kokoreçin, Yunan lezzeti olarak 'Kokoretsi' ismiyle listeye girmesi dikkat çekti.

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"Dünyanın en iyi yemekleri" listesine 8 Türk lezzeti girdi! - Resim: 2

Tombik döner, Taste Atlas'ın listesinde 89. sırada yer aldı.

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"Dünyanın en iyi yemekleri" listesine 8 Türk lezzeti girdi! - Resim: 3

Hünkar beğendi 77. sırada yer aldı.

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"Dünyanın en iyi yemekleri" listesine 8 Türk lezzeti girdi! - Resim: 4

72. sırada mercimek çorbası yer aldı.

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"Dünyanın en iyi yemekleri" listesine 8 Türk lezzeti girdi! - Resim: 5

Adana kebap 70. sırada yer aldı

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"Dünyanın en iyi yemekleri" listesine 8 Türk lezzeti girdi! - Resim: 6

60. sırada yer alan lezzet ise döner kebap.

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"Dünyanın en iyi yemekleri" listesine 8 Türk lezzeti girdi! - Resim: 7

38. sıranın sahibi mantı oldu.

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"Dünyanın en iyi yemekleri" listesine 8 Türk lezzeti girdi! - Resim: 8

Listenin 37. sırasında İskender Kebap yer aldı.

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"Dünyanın en iyi yemekleri" listesine 8 Türk lezzeti girdi! - Resim: 9

20. Türk mutfağından "Cağ Kebabı" yer aldı.

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"Dünyanın en iyi yemekleri" listesine 8 Türk lezzeti girdi! - Resim: 10

19. Carne asada tacos - Meksika

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"Dünyanın en iyi yemekleri" listesine 8 Türk lezzeti girdi! - Resim: 11

18. Leche de tigre - Peru

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"Dünyanın en iyi yemekleri" listesine 8 Türk lezzeti girdi! - Resim: 12

17. Dakos - Yunanistan

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"Dünyanın en iyi yemekleri" listesine 8 Türk lezzeti girdi! - Resim: 13

16. Vatapa - Brezilya

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"Dünyanın en iyi yemekleri" listesine 8 Türk lezzeti girdi! - Resim: 14

15. Tom kha gai -Tayland

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"Dünyanın en iyi yemekleri" listesine 8 Türk lezzeti girdi! - Resim: 15

14. Meat and Cold Cuts Bánh Mì - Vietnam

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"Dünyanın en iyi yemekleri" listesine 8 Türk lezzeti girdi! - Resim: 16

13. Pempek - Endonezya

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"Dünyanın en iyi yemekleri" listesine 8 Türk lezzeti girdi! - Resim: 17

12. Amêijoas à Bulhão Pato - Portekiz

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"Dünyanın en iyi yemekleri" listesine 8 Türk lezzeti girdi! - Resim: 18

11. Pappardelle al cinghiale - İtalya

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"Dünyanın en iyi yemekleri" listesine 8 Türk lezzeti girdi! - Resim: 19

10. Phanaeng Curry - Taylan

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"Dünyanın en iyi yemekleri" listesine 8 Türk lezzeti girdi! - Resim: 20

9. Shashlik - Rusya

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"Dünyanın en iyi yemekleri" listesine 8 Türk lezzeti girdi! - Resim: 21

8. Tangbao -Çin

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"Dünyanın en iyi yemekleri" listesine 8 Türk lezzeti girdi! - Resim: 22

7. Butter Garlic Naan - Hindistan

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"Dünyanın en iyi yemekleri" listesine 8 Türk lezzeti girdi! - Resim: 23

6. Khao soi - Tayland

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"Dünyanın en iyi yemekleri" listesine 8 Türk lezzeti girdi! - Resim: 24

5. Guotie - Çin

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"Dünyanın en iyi yemekleri" listesine 8 Türk lezzeti girdi! - Resim: 25

4. Pizza Napoletana - İtalya

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"Dünyanın en iyi yemekleri" listesine 8 Türk lezzeti girdi! - Resim: 26

3. Phat kaphrao - Tayland

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"Dünyanın en iyi yemekleri" listesine 8 Türk lezzeti girdi! - Resim: 27

2. Roti canai - Malezya

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"Dünyanın en iyi yemekleri" listesine 8 Türk lezzeti girdi! - Resim: 28

1. Pichanha - Brezilya

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