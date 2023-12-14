"Dünyanın en iyi yemekleri" listesine 8 Türk lezzeti girdi!
Taste Atlas, 2023 yılının en iyi 100 yemeğini açıkladı. Dünyanın en meşhur lezzetlerini değerlendirerek en iyileri bir listeye toplayan Taste Atlas'ın listesine Türkiye'de 8 lezzet girdi. İşte listeye giren yemekler ve Türk lezzetleri...
Türk sokak lezzetlerinden kokoreç listeye 79. sıradan girdi. Ancak kokoreçin, Yunan lezzeti olarak 'Kokoretsi' ismiyle listeye girmesi dikkat çekti.
Tombik döner, Taste Atlas'ın listesinde 89. sırada yer aldı.
Hünkar beğendi 77. sırada yer aldı.
72. sırada mercimek çorbası yer aldı.
Adana kebap 70. sırada yer aldı
60. sırada yer alan lezzet ise döner kebap.
38. sıranın sahibi mantı oldu.
Listenin 37. sırasında İskender Kebap yer aldı.
20. Türk mutfağından "Cağ Kebabı" yer aldı.
19. Carne asada tacos - Meksika
18. Leche de tigre - Peru
17. Dakos - Yunanistan
16. Vatapa - Brezilya
15. Tom kha gai -Tayland
14. Meat and Cold Cuts Bánh Mì - Vietnam
13. Pempek - Endonezya
12. Amêijoas à Bulhão Pato - Portekiz
11. Pappardelle al cinghiale - İtalya
10. Phanaeng Curry - Taylan
9. Shashlik - Rusya
8. Tangbao -Çin
7. Butter Garlic Naan - Hindistan
6. Khao soi - Tayland
5. Guotie - Çin
4. Pizza Napoletana - İtalya
3. Phat kaphrao - Tayland
2. Roti canai - Malezya
1. Pichanha - Brezilya