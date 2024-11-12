Dünyanın En İyi Yapıları Belli Oldu: Türkiye'de Bakın Hangi Binalar Listeye Girdi
Avustralya'daki bir ilkokul, onlarca gökdelen ve müzeyi geride bırakarak dünya çapında yılın binası ödülüne layık görüldü. Listede Türkiye'den de 4 yapı yer aldı.
Kaynak: Haber Merkezi
Singapur'da 6-8 Kasım'da düzenlenen Dünya Mimarlık Festivali'nin büyük ödülü açıklandı. Avustralya'da bir ilkokul, Singapur'da düzenlenen 17. Dünya Mimarlık Festivali'nde, dünya çapında "Yılın Binası" ödülüne layık görüldü. Listede Türkiye'den 4 yapı da takdirleri topladı.
Sidney'in Chippendale getirilerindeki Darlington Devlet Okulu, mimarisiyle dikkat çekerek 220'den fazla tasarım arasından sıyrılıp ödül kazandı.
Geçen yıl hizmete açılan ve fjcstudio tarafından tasarlanan okul, şed çatısıyla öne çıkıyor. Tuğla olmayan geniş basketbol sahası ve açık alanlar, ferah bir ortam sunuyor. Bina, yumuşak kıvrımlı paravanlarla çevrili açık teraslar sayesinde mahremiyet sağlarken, doğal ışığın iç mekana taşınmasına olanak sağlıyor. Tasarım, okulun orijinal ruhunu koruyarak modern öğrenme alanları yaratmayı amaçlıyor. Ayrıca bina, Avustralya Aborjin'e ait sanat eserleri ve yerel bitkilerle kültürel bağları yaşatmayı hedefliyor.
Festivalin Program Direktörü Paul Finch, Darlington Devlet Okulu'nu “topoğrafya, manzara, iç ve dış mekanın beklenmedik bir uyumla aktığı şiirsel bir yapı” olarak nitelendirdi. Finch, bölgedeki farklılıkların uyum içinde birleştiğini, gelecekte umut veren bir ilham kaynağı olduğunu da belirtti.
Bu yıl, eğitim yapılarının üst düzey ödül alan festivalinde, Türkiye'den dört yapıda takdir aldı. Henüz tamamlanmamış projelere verilen Geleceğin Projesi ödülü, Emre Arolat'ın tasarımı Küçükçekmece Cemevi'ne verilirken, İstanbul Modern Sanat Müzesi kültür birinciliğini kazandı.
Konya'daki Kalyon Karapınar GES Santrali Üretim, Enerji ve Lojistik açısından mükemmel performanslar görülürken, Çanakkale'deki Seddülbahir Kalesi ise restorasyonuyla kültür alanında yüksek beğeni topladı.