Dünyanın En İyi Yapıları Belli Oldu: Türkiye'de Bakın Hangi Binalar Listeye Girdi

Geçen yıl hizmete açılan ve fjcstudio tarafından tasarlanan okul, şed çatısıyla öne çıkıyor. Tuğla olmayan geniş basketbol sahası ve açık alanlar, ferah bir ortam sunuyor. Bina, yumuşak kıvrımlı paravanlarla çevrili açık teraslar sayesinde mahremiyet sağlarken, doğal ışığın iç mekana taşınmasına olanak sağlıyor. Tasarım, okulun orijinal ruhunu koruyarak modern öğrenme alanları yaratmayı amaçlıyor. Ayrıca bina, Avustralya Aborjin'e ait sanat eserleri ve yerel bitkilerle kültürel bağları yaşatmayı hedefliyor.