Dünyanın en iyi sandviçleri açıklandı: Zirvede Türkiye'den bir lezzet var

8. SKAGEN TOSTU, İSVEÇ

Genelde aperatif olarak servis edilen bu İsveç sandviçi, beyaz ekmek, karides, mayonez, hardal, alabalık yumurtası, dereotu, limon ve tereyağı ile yapılıyor. Skagen tostu, bir dal dereotu ile süslenerek yanında bir dilim limon ile servis ediliyor.